RÍO GRANDE SALE A BUSCAR INVERSIONES EN CHINA PARA IMPULSAR EMPLEO, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO

Rio Grande 09/06/2026.- El intendente Martín Perez participará de la Liaoning International Sister Cities Trade Conference, donde presentará el potencial productivo de Río Grande y Tierra del Fuego ante empresarios, ciudades e instituciones de distintos países.

Río Grande formará parte de la Liaoning International Sister Cities Trade Conference, un importante encuentro internacional que reunirá en China a representantes gubernamentales, ciudades, empresas e instituciones de distintas regiones del mundo con el objetivo de promover vínculos económicos, comerciales y de cooperación.

Entre el 9 y el 12 de junio, el intendente Martín Perez encabezará una agenda de trabajo orientada a posicionar a Río Grande y a Tierra del Fuego como un destino con potencial para nuevas inversiones y proyectos de desarrollo.

Durante la misión se llevarán adelante reuniones institucionales y encuentros con empresas vinculadas a sectores estratégicos como energía, energías limpias, electromovilidad, innovación tecnológica, alimentos, salud y turismo.

El objetivo es abrir nuevas puertas para la ciudad, generar contactos que permitan impulsar inversiones productivas y fortalecer las oportunidades de crecimiento económico y generación de empleo.

La agenda también contempla la firma del hermanamiento entre Río Grande y la ciudad china de Benxi, una herramienta que permitirá profundizar los lazos de cooperación y promover futuros proyectos conjuntos.

La participación en esta conferencia forma parte de la estrategia de vinculación internacional que el Municipio viene desarrollando para proyectar las capacidades productivas de la ciudad, ampliar mercados y construir nuevas oportunidades para el desarrollo de Río Grande.