RÍO GRANDE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE CON LA 5° EXPO AMBIENTAL

Rio Grande 04/06/2026.- La propuesta se desarrollará este 5 de junio en el Centro Cultural Alem. Durante la jornada habrá espacios de divulgación, exposiciones y charlas orientadas a fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles entre las vecinas y vecinos. Se invita a toda la comunidad participar del evento para compartir experiencias y conocimientos vinculados al cuidado del entorno.

El Municipio de Río Grande realizará la «5° Expo Ambiental 2026» en el marco de una nueva conmemoración por el Día Mundial del Ambiente. La actividad se desarrollará este 5 de junio en el Centro Cultural Alem (Av. Belgrano 920), de 10 a 12 horas y de 14 a 18 horas.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán recorrer diferentes stands informativos, asistir a charlas y participar de diversas propuestas formativas como de sensibilización ambiental. Además, contará con espacios de intercambio junto a instituciones, organizaciones, emprendedores y actores comprometidos con el desarrollo sostenible de la ciudad.

Las charlas que se brindarán abordarán temas como: «Arbolado Urbano»; «Bosques fantasma: el ecosistema submarino único de Río Grande» (Fundación por el Mar); «Obtención de combustibles a partir de plásticos» (UTN); «Agroecología como respuesta a la crisis ambiental» (UNTDF) y «Ecopuntos para los reciclables» (a cargo de PIGSA).

En los stands se contará con la participación y presentaciones de empresas privadas dedicadas al reciclaje de residuos industriales, áreas municipales, universidades y fundaciones, fortaleciendo el intercambio de experiencias y el trabajo articulado entre los distintos sectores.

Asimismo, se realizará un taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destinado a jóvenes de nivel secundario con el objetivo de promover la reflexión y el compromiso con la agenda ambiental global.

Mediante esta iniciativa, el Municipio sigue fortaleciendo políticas públicas orientadas a la concientización ambiental y la construcción de una comunidad cada vez más comprometida con el cuidado de los recursos naturales y la preservación del ambiente para las futuras generaciones.

Cabe destacar que la propuesta es de acceso libre y gratuito, invitando a toda la comunidad a sumarse al evento que se enfocará en el encuentro, el aprendizaje y la reflexión en torno a los desafíos ambientales actuales.

El Estado Municipal reafirma su compromiso con la educación ambiental y la participación ciudadana impulsando espacios que promuevan una ciudad más sostenible, consciente y comprometida con el cuidado del entorno.