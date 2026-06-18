Río Grande conmemora 77 años del Pozo TF 1 y reivindica la historia petrolera

Rio Grande 18/06/2026.- En el marco de un nuevo aniversario del descubrimiento del Pozo TF, la Asociación de Ex Petroleros de YPF encabezó un acto conmemorativo en Río Grande. Carlos Mancilla, presidente de la entidad, destacó la importancia de la fecha y recordó que “no sólo se cumplen 77 años del hallazgo, sino también la sanción de la ley provincial el pasado 30 de abril, aprobada por unanimidad en la Legislatura”. El acto se llevó a cabo en el Polo Tecnológico Municipal, de Calle Pellegrini. Mansilla recordó «la privatización de YPF en 2992 y recordó que eso ya lo hemos vivido y es lo que estamos viendo ahora, es muy doloroso, remarcó».

Durante la entrevista, Mancilla reivindicó la figura del General Enrique Mosconi y el esfuerzo de los trabajadores que, sin la tecnología actual, lograron encontrar petróleo y gas en Tierra del Fuego. “Eso significó regalías para la provincia, energía para YPF y el nacimiento de barrios y comunidades en Río Grande. Fue el desarrollo mismo de la provincia”, subrayó.

El dirigente también repasó el impacto de la privatización de YPF en 1992, que dejó a cientos de trabajadores sin rumbo. “Muchos compañeros ya no están. Otros tuvieron que abrir kioscos, comprar patentes de taxi o sumarse a los remiseros. Fue muy duro”, recordó con emoción.

Mancilla advirtió que la situación actual guarda similitudes con aquella época: “Hoy son unos 250 compañeros los que atraviesan lo mismo. Se arregló primero y ahora se está echando gente. Es doloroso porque ya lo vivimos”.

Respecto al rol del Estado provincial tras la salida de YPF, señaló que “no supo o no quiso controlar lo que pasó. La monoboya nunca más se arregló y gracias a ella se podrían haber cobrado regalías”.

En cuanto al acto conmemorativo, Mancilla explicó que se invitó a todas las autoridades y que “la ley provincial indica que este es un día especial para la provincia, por lo tanto creemos que tienen que estar presentes”.

Finalmente, planteó la necesidad de declarar a Río Grande como municipio petrolero y de avanzar en la creación de un Museo del Petróleo. “Ya pedimos que se nombre una plazoleta General Mosconi y queremos colocar allí piezas de museo que vamos a rescatar”, adelantó.

Autoridades presentes en el acto

Valeria Capotorto, Secretaria de Finanzas del Municipio

Gonzalo Ferro, Secretario de Gestión Ciudadana

Guadalupe Zamora, Presidenta del Concejo Deliberante

Raúl Von der Thusen, Legislador Provincial

De esta manera, la conmemoración no sólo recordó el pasado de YPF en Tierra del Fuego, sino que también puso en agenda la necesidad de preservar la memoria petrolera y atender la situación actual de los trabajadores.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar