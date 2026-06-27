RIO GRANDE CIERRA JUNIO CON DIFERENTES PROPUESTAS PARA EL FIN DE SEMANA

Rio Grande 27/06/2026.- VISTÁ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL De lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 15 a 18 horas, el Museo ubicado en Alberdi 555, abre sus puertas para que las vecinas y vecinos aprendan sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndenses.

SUMATE A LA CHARLA “TIBURONES EN TIERRA DEL FUEGO”



A través de esta propuesta vinculada al ambiente, se busca que la comunidad conozca la importancia de cuidar la biodiversidad que habita en Río Grande y reconocer las especies que llegan a nuestras costas. La actividad se desarrollará este viernes 12 de junio en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en la Ruta 3 (frente al barrio Las Barrancas), a partir de las 14 horas. Las inscripciones son por medio del correo electrónico: centrointerpretacion@riogrande.gob.ar.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO



Se trata de un espacio situado en Fagnano 650, que atiende los viernes de 10 a 20 horas, mientras que el sábado y domingo el horario es de 16 a 20. Allí la comunidad encontrará productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

RECORRÉ EL PASEO “CANTO DEL VIENTO”



Durante el viernes, sábado y domingo, el Paseo “Canto del Viento” (Fagnano 650), abre sus puertas de 16 a 20 horas para que las vecinas y vecinos disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands con emprendimientos locales, artesanos y manualistas de Río Grande.

JORNADA DE ADOPCIÓN, VACUNACIÓN Y CHIPEO

Este sábado se llevará adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica, adopción de mascotas y chipeo, la cual tendrá lugar en el SUM del barrio Textil situado en Anadón 592, de 9 a 14 horas. La atención será por orden de llegada.

MAGIA EN FRASCOS: TALLER DE RECICLADO Y REUTILIZACIÓN



Este sábado 27 y domingo 28 de junio se desarrollará un taller de reciclado de frascos, donde quienes participen aprenderán nuevas técnicas de decoración utilizando tela y pintura. Se trata de una propuesta que invita a reutilizar materiales, fomentar la creatividad y generar nuevas ideas a partir de objetos cotidianos. La actividad es abierta a la comunidad y será desde las 16 hasta las 20 horas en el Paseo “Canto del Viento”, situado en Fagnano 650.

DISFRUTÁ DEL CONCIERTO EN EL CHOQUINTEL

La velada artística se llevará adelante este sábado 27 de junio, desde las 19 horas, en Alberdi 555. El Museo será escenario del concierto a cargo de Fabio Goy que estará en el saxo, Omar Cyrulink en la guitarra y Rocío Quiroz en el piano. Además, harán una presentación especial estudiantes de la carrera Instrumentista Orquestal de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y la Orquesta Municipal de Guitarras. La actividad es con entrada libre y gratuita.

ALENTAMOS A LA SCALONETA DESDE EL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”



Este sábado, a partir de las 23 horas, la pantalla que está ubicada en el estacionamiento del Parque de los 100 años será el punto de encuentro donde las vecinas y vecinos se podrán reunir para acompañar a la Selección Argentina en una nueva presentación mundialista frente a Jordania. La propuesta es libre y gratuita para toda la comunidad.