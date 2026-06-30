RÍO GRANDE CELEBRA SUS 105 AÑOS CON PROPUESTAS PARA TODAS LAS EDADES

Rio Grande 30/06/2026.- En el marco del mes aniversario de la ciudad, el Municipio de Río Grande preparó una agenda de actividades culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas que se extenderá durante todo julio. Las propuestas están destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades donde participarán artistas, emprendedores y gastronómicos.

Con motivo del 105° aniversario de Río Grande, el Municipio llevará adelante una amplia agenda de actividades pensadas para celebrar junto a la comunidad una de las fechas más significativas para la ciudad. Durante todo el mes de julio, las y los riograndenses podrán disfrutar de propuestas que promuevan el encuentro, la celebración y el disfrute.

Las actividades comienzan el viernes 3 de julio con el Circuito Gastronómico, que se desarrollará durante los cuatro fines de semana del mes con noches temáticas dedicadas a cervecerías, confiterías, pizzas y pastas, y food trucks. La propuesta incluirá promociones y descuentos en comercios adheridos, espectáculos en vivo y un pasaporte digital que permitirá participar por el sorteo de kits mundialistas.

La agenda continuará el viernes 3 de julio con la inauguración de la muestra “Río Grande 105° Aniversario» en el Museo Municipal Virginia Choquintel, donde se exhibirán objetos e imágenes, que retratan el paso del tiempo de nuestra Ciudad desde sus orígenes.

El sábado 4, se realizará una jornada abierta de Aquagym para personas mayores de 18 años en el Natatorio Municipal Eva Perón, ubicado en Alberdi 645. La inscripción se realizará a través del link: https://bit.ly/AquagymRGA. Las personas que participen deberán realizarse una revisación médica previa en el natatorio de lunes a viernes de 7 a 21 horas.

Ese mismo día, a las 20:30 horas, se lanzará la 3° edición del “Festival de Bandas Escolares” en la Casa de la Cultura. Estarán participando el Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo, Centro Polivalente de Artes y, desde Estancia Cullen, la Escuela Patricio O’Byrne. La entrada es libre y gratuita.

Entre el 6 y el 13 de julio se desarrollarán las visitas guiadas «Conociendo el Motor Productivo de la Ciudad», una propuesta destinada a acercar a la comunidad a los distintos establecimientos productivos de Río Grande.

El día del Aniversario de la ciudad, el sábado 11, en el Polideportivo Carlos Margalot, las y los vecinos están invitados a compartir presentaciones artísticas de danza y música, en las cuales participarán talleres del Municipio, colegios y artistas locales para disfrutar juntos de esta fecha.

Luego, a las 14 horas, de manera simultánea, se llevarán adelante dos Kermesses en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670) y en el Gimnasio Margen Sur (Wonka 490) con propuestas recreativas, deportivas y educativas para todas las edades, con sorteos y muestras artísticas en vivo.

La agenda continuará el domingo 12, con una edición del aniversario del Mercado en tu Barrio en el Polideportivo Carlos Margalot a las 11 horas; el lunes 13 de julio con “Velada de Reconocimiento a la Trayectoria Laboral y Social de Mujeres”.

Del 20 al 23 de julio la Orquesta Kayén y la Banda Municipal de Música realizarán conciertos infantiles en la Casa de la Cultura para acompañar a las infancias durante el receso invernal; y el 24 de julio se desarrollará una noche de Milonga en el Centro Cultural Alem, con entrada libre y gratuita.

Además, en el marco del Mes Aniversario, desde el área de Deportes se llevarán adelante diversas propuestas de invierno pensadas para todas las edades.

Por su parte, bajo la propuesta “Pasaporte de Invierno”, la secretaria de Gestión Ciudadana realizará actividades recreativas, veladas artísticas y tardes de diversión para las juventudes en Espacio Joven AGP, ubicado en O Higgins 791 y Espacio Joven Zona Sur (El Alambrador 204). Igualmente, todos los fines de semana del mes en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650) se realizará la feria temática «Paseo Emprendedor 105 años», una actividad abierta a toda la comunidad, la cual contará con stands de productos locales, propuestas gastronómicas y artistas en vivo.

Para conocer todas las novedades sobre la Agenda del Mes Aniversario, se invita a los vecinos y vecinas a seguir las redes sociales del Municipio.

De esta manera, Río Grande se prepara para celebrar con orgullo sus 105 años de historia, junto a sus vecinos y vecinas: verdaderos protagonistas del crecimiento y la identidad de nuestra ciudad.