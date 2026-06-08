Río Grande busca inversiones y oportunidades de desarrollo en China

Rio Grande 08/06/2026.- El intendente Martin Perez, viajará a China invitado por Liaoning International Sister Cities Trade Conference, a fin de buscar inversiones, producción energética, energías limpias, electromovilidad, alimentos, medicina, innovación y turismo, sectores que pueden aportar al desarrollo local, la recuperación del trabajo y la actividad económica. Asi lo informó a través de su red social X

Entre el 9 y el 12 de junio viajaré a China.

Río Grande fue invitada a participar de la Liaoning International Sister Cities Trade Conference, un encuentro internacional que reunirá a actores económicos, ciudades e instituciones de distintas regiones del mundo.

El eje productivo del viaje estará puesto en reuniones y visitas a empresas vinculadas a sectores estratégicos para Río Grande y Tierra del Fuego. Buscamos abrir vínculos con nuevos actores económicos, presentar las capacidades de nuestra ciudad y explorar oportunidades concretas de inversión y cooperación.

La agenda de trabajo estará vinculada a producción energética, energías limpias, electromovilidad, alimentos, medicina, innovación y turismo, sectores que pueden aportar al desarrollo local, la recuperación del trabajo y la actividad económica.

Este viaje forma parte de un camino de vinculación internacional que venimos desarrollando desde la ciudad. La reciente visita del embajador de China a Río Grande también se inscribe en ese proceso de diálogo institucional y búsqueda de oportunidades para nuestra comunidad.

También está prevista la firma del hermanamiento entre Río Grande y la ciudad china de Benxi, como una herramienta para promover proyectos conjuntos.

Río Grande tiene industria, conocimiento, recursos y una ubicación estratégica. Necesitamos abrir puertas, sumar apoyos y construir vínculos que aporten a nuestra proyección de futuro.