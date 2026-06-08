Río Grande aprueba el programa “Garitas con Identidad Fueguina” impulsado por el concejal Maxi Ybars

Rio Grande 08/06/2026.- En el marco de la cuarta sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Río Grande sancionó la ordenanza que crea el programa “Garitas con Identidad Fueguina”. La iniciativa, presentada por el concejal Maxi Ybars (Bloque UCR), propone la readecuación y el embellecimiento de las paradas de transporte público mediante intervenciones artísticas que reflejen la historia, la cultura y el patrimonio de la provincia.

El programa busca transformar estos espacios de uso cotidiano en soportes culturales y educativos para fortalecer el sentido de pertenencia territorial.

Según la normativa, las obras deberán abordar temáticas fundamentales como pueblos originarios, soberanía de las Islas Malvinas, industrialización fueguina, biodiversidad y eventos deportivos emblemáticos como el Gran Premio de la Hermandad y la Vuelta a la Tierra del Fuego.

El impacto social de la medida se centra en la participación ciudadana activa, ya que instituciones educativas, talleres municipales y asociaciones civiles, entre otros, podrán diseñar y ejecutar las obras. Además, la comunidad tendrá un rol decisivo al elegir los diseños finales a través de votaciones abiertas, garantizando que las intervenciones tengan una real representación territorial.

Para asegurar la durabilidad del proyecto, el Municipio aplicará recubrimientos anti-bandálicos y establecerá un plan de restauración cada tres años. Asimismo, se contempla la colaboración del sector privado, permitiendo que comercios locales y cámaras empresariales auspicien las intervenciones, promoviendo así un compromiso conjunto entre el tejido económico y la construcción de identidad comunitaria.