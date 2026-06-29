Reunión con el gobernador Melella IRIARTE DESTACÓ LA “DISPOSICIÓN” DEL INTENDENTE VUOTO PARA “APORTAR ALTERNATIVAS” ANTE LA CRISIS

Ushuaia 29/06/2026.- El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, destacó la “disposición a aportar alternativas para sortear la difícil coyuntura social y económica” que atraviesa Tierra del Fuego, que le planteó el intendente Walter Vuoto al gobernador Gustavo Melella en la reunión que mantuvieron el pasado viernes.

Tras definir al encuentro como “productivo” ya que “compartieron distintas miradas” sobre una realidad provincial que demanda a todas las partes “asumir la responsabilidad para revertir este momento tan difícil”, Iriarte remarcó que el trabajo de las áreas técnicas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno provincial para solucionar la problemática de la coparticipación “generaron las condiciones para que haya diálogo”.

En esa línea, consideró necesario “destrabar los temas políticos porque la Provincia atraviesa dificultades enormes por un déficit estructural muy complicado, con un sistema de salud muy comprometido y una obra social al límite”, teniendo en cuenta además que “todo hace indicar que la caída de recursos nacionales va a continuar” a causa de “la profundización de este modelo económico”.

En declaraciones a la prensa el funcionario precisó que, entre otros temas, “abordaron todo lo que tiene que ver con el desarrollo provincial a mediano y largo plazo, la situación que atraviesa Río Grande a partir de una caída preocupante del empleo directo e indirecto, también charlaron en términos estratégicos sobre el retiro de YPF y sobre distintos proyectos de inversión”.

“El intendente tiene una visión clara sobre hacia dónde tiene que desarrollarse Tierra del Fuego para fortalecerse”, aseveró, y en función de ello “siempre acerca propuestas y alternativas para sortear las coyunturas desfavorables, haciéndose cargo de los problemas y discutiéndolos con datos sobre la mesa”.

Finalmente, el secretario de Gobierno expresó que tras la reunión Vuoto “nos transmitió los temas sobre los que hay que trabajar y elaborar propuestas”, y enfatizó que las reuniones entre ambos mandatarios “van a continuar porque hay que trabajar seriamente para resolver los problemas de los fueguinos”.