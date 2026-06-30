Ranking de transparencia de las provincias: Tierra del Fuego perdió 60 puntos.

Tierra del Fuego 30/06/2026.- El promedio nacional sufrió un deterioro respecto al año anterior. Las caídas más profundas se registraron en Tierra del Fuego, con una pérdida de 60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro, ambas con un descenso de 55 puntos.

La provincia de Córdoba obtuvo una calificación de 100 puntos en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, alcanzando el nivel de cumplimiento estricto de las normas de transparencia vigentes, según un ranking elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La provincia gobernada por Martín Llaryora presentó la totalidad de la información requerida por la normativa nacional, que incluye la publicación del Presupuesto 2026 y los datos de ejecución de gastos, stock de deuda y planta de personal correspondientes al cierre del ejercicio 2025. Su desempeño la sitúa en el Grupo I de la clasificación, un espacio que comparte únicamente con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Según los datos recabados, Córdoba cumplió con la presentación del Presupuesto del ejercicio, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, el detalle de gastos por finalidad y función, el stock de deuda pública y los niveles de ocupación del sector público con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025.

El estudio se basa en un relevamiento realizado durante los primeros quince días de abril de 2026 sobre los sitios web oficiales de las provincias. El informe de ASAP señala que “se identificó, por un lado, un deterioro en el promedio respecto al último informe publicado en septiembre 2025 (pasó de 74,3 a 70,9 puntos)”. Si se realiza la comparación con marzo de 2025, la caída es de 6,8 puntos.

Ránking de provincias: cuáles son los puntajes de las provincias

En el análisis nacional, solo siete jurisdicciones lograron mejorar su puntaje respecto al semestre anterior, mientras que otras siete experimentaron retrocesos y ocho permanecieron sin cambios. Entre las mejoras más significativas se encuentra Tucumán, que subió 55 puntos, y Santa Cruz, con un incremento de 45 puntos.

Por el contrario, las caídas más profundas se registraron en Tierra del Fuego, con una pérdida de 60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro, ambas con un descenso de 55 puntos.

El monitoreo de la ASAP se divide en cinco grupos de cumplimiento: estricto, alto, intermedio, bajo y nulo .

En el Grupo II , calificado como de cumplimiento alto con puntajes entre 80 y 90, se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Estas jurisdicciones publicaron la mayor parte de la información, pero omitieron datos sobre la planta de personal .

El Grupo III , de cumplimiento intermedio (65 a 75 puntos), incluye a Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. Estas provincias presentan el Presupuesto 2026, pero su cumplimiento es parcial en el resto de las planillas .

En el Grupo IV, de cumplimiento bajo, se ubican ocho provincias, entre ellas Buenos Aires, con un puntaje que oscila entre 30 y 55 unidades.

Finalmente, el informe indica que “no se registran provincias en el Grupo V, que representa aquellas que no cumplen con ninguno de los requisitos establecidos”.

El informe excluye del análisis a las provincias de La Pampa y San Luis, dado que no están adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Con información de Cronista