Quiénes eran el guía de montaña y la turista uruguaya que murieron cuando intentaban escalar un glaciar en Ushuaia

Ushuaia 03/06/2026.- El hombre era un apasionado de las actividades de montaña y baterista de una banda de rock local. La joven estaba de vacaciones y trabajaba en un restaurante de Punta del Este. Ambos fallecieron en una excursión en uno de los senderos de alta peligrosidad de Tierra del Fuego

La noticia de la tragedia conmovió desde Tierra del Fuego hasta Uruguay, dejó conmocionada a toda la comunidad, producto de la muerte de Emiliano Feidas, un guía de montaña local, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya. Ambos fallecieron cuando realizaban una excursión en el glaciar Vinciguerra, a pocos kilómetros de Ushuaia.

Feidas era un hombre de alrededor de unos 40 años. Solía compartir las excursiones que realizaba a través de sus redes sociales. Allí demostraba su pasión por el montañismo y el splitboarding, una actividad similar al snowboarding.

Dentro de los deportes de montaña, su nombre era reconocido en Tierra del Fuego. Además de ser guía en las actividades turísticas como trekking, escalada y splitboard, disfrutaba de realizar estas mismas actividades con amigos.

Emiliano integraba una banda de rock llamada Boyska, era el baterista

En varias ocasiones, según se puede apreciar en sus redes sociales, escalaba a uno de los puntos más famosos que tiene la zona: la Pirámide Martial. Su pasión estaba en la naturaleza, la nieve, la aventura y la adrenalina que le generaban.

Su otra faceta se encontraba en la música. Era baterista de una banda de rock llamada Boyska, que tenía diferentes presentaciones en diversos bares y espacios culturales de Ushuaia.

Por su parte, Marino Pereira era una joven de 25 años que había viajado a Argentina para disfrutar sus vacaciones. Era oriunda de Maldonado y pocos días antes de su trágica muerte había estado paseando por Buenos Aires.

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Abril Melina Marino Pereira falleció durante una travesía en uno de los destinos más exigentes del sur argentino Abril Melina Marino Pereira falleció durante una travesía en uno de los destinos más exigentes del sur argentino

Según el medio de Maldonado, Cadena del Mar, Marino Pereira trabaja como moza en un restaurante llamado Blend, que se encuentra dentro del hotel Enjoy Punta del Este. La joven estaba allí desde noviembre de 2022 que tenía dicho empleo, en el turno de tarde-noche. Según aclararon diversos medios uruguayos, la mujer era “muy querida” dentro del ambiente del complejo hotelero.

La joven trabajaba como moza en el restaurante de un hotel La joven trabajaba como moza en el restaurante de un hotel

La búsqueda de los jóvenes se activó tras las alertas que se enviaron el lunes por la noche, cuando la madre del guía advirtió que no habían regresado a tiempo, lo que puso en marcha el operativo de búsqueda, según reportaron medios locales.

El Glaciar Vinciguerra, a unos 7 kilómetros de Ushuaia, es uno de los destinos más frecuentados por quienes practican trekking en la provincia patagónica. El circuito, de entre 13 y 14 kilómetros de ida y vuelta, demanda varias horas de marcha y presenta desafíos considerables: turbales, pendientes pronunciadas, tramos de roca húmeda y superficies con hielo o nieve según la temporada. La complejidad del terreno y las condiciones climáticas adversas incidieron en el desarrollo del operativo.

Cristian Alvarez, director de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia e integrante de la Comisión de Auxilio, describió a Radio Provincia cómo se articuló el procedimiento. “La convocatoria a través de la Comisión fue a través de una búsqueda de paradero que realizó la madre de la persona del guía, donde se activa la comisión y se pone inmediatamente a trabajar”, detalló.

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El operativo se prolongó durante toda la madrugada, con equipos que permanecieron en el terreno hasta las 5:00 y retomaron las tareas a las 6:00.

Las hipótesis iniciales indican que la muerte de los excursionistas se produjo tras una caída violenta en uno de los tramos más peligrosos del glaciar (Secretaría de Turismo de Ushuaia) Las hipótesis iniciales indican que la muerte de los excursionistas se produjo tras una caída violenta en uno de los tramos más peligrosos del glaciar (Secretaría de Turismo de Ushuaia)

De acuerdo con la información difundida por medios locales, los rescatistas hallaron en la parte superior del glaciar los cuerpos de Feida y Marino Pereira. Las primeras hipótesis señalan que ambos sufrieron una caída de gran violencia durante el ascenso, en uno de los tramos más exigentes del recorrido.

La recuperación de los cuerpos se vio dificultada por las condiciones climáticas y el acceso al lugar, factores reconocidos por la Comisión de Auxilio y la Policía de Tierra del Fuego. La secretaría de turismo local cataloga la dificultad del terreno como alta, al igual que la exigencia física de la excursión.

Fuente: Infobae