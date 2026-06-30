QUEDÓ NORMALIZADO EL SERVICIO ELÉCTRICO EN TOLHUIN TRAS LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL VIENTO

Tolhuín 30/06/2026.- La Dirección Provincial de Energía informa que quedó normalizado el servicio eléctrico en la ciudad de Tolhuin, luego de los trabajos realizados para reparar los daños ocasionados por los fuertes vientos registrados durante la madrugada.

Las intensas ráfagas provocaron la caída de cuatro postes en el sector de la Bajada del Lago, lo que afectó una línea de distribución y ocasionó la interrupción del suministro eléctrico.

Ante esta situación, las cuadrillas de la DPE trabajaron desde la madrugada en la reposición de la línea afectada. Las tareas demandaron varias horas debido a la complejidad de la intervención y a las condiciones climáticas adversas.

Si bien el suministro eléctrico ya fue restablecido en la ciudad, el personal de la DPE continúa trabajando en el sector para completar las reparaciones, con el objetivo de garantizar la confiabilidad del servicio.