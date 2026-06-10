Que busca Rio Grande en China: Como mirar al futuro generando algunas certezas.

Rio Grande 10/06/2026.- El intendente Martín Perez viajará a China entre el 9 y el 12 de junio con una agenda orientada a generar vínculos productivos, abrir oportunidades de inversión y promover cooperación internacional en sectores estratégicos para Río Grande y Tierra del Fuego.

El eje productivo del viaje incluirá reuniones de trabajo y visitas a empresas e instituciones vinculadas a producción energética, hidrocarburos, energías limpias, electromovilidad, innovación tecnológica, producción de alimentos, turismo, salud y desarrollo científico.

La participación en la Liaoning International Sister Cities Trade Conference será una de las instancias de la agenda. Río Grande fue invitada a este encuentro internacional que reunirá a actores económicos, ciudades e instituciones de distintas regiones del mundo, con el objetivo de promover cooperación económica, intercambio tecnológico, desarrollo industrial y oportunidades de inversión.

Por qué participa Río Grande

La participación de la ciudad forma parte de una agenda de vinculación internacional que el Municipio viene desarrollando en los últimos meses para mostrar sus capacidades productivas, abrir nuevos contactos y explorar alternativas que puedan aportar a la actividad económica y la generación de trabajo.

La reciente visita del embajador de China a Río Grande también se inscribe en ese proceso de diálogo institucional y búsqueda de oportunidades para la comunidad, sin que esto implique que el viaje dependa únicamente de ese antecedente.

Qué buscará Río Grande

La misión buscará posicionar a Río Grande ante gobiernos locales, empresas e instituciones chinas como una ciudad con perfil industrial, recursos humanos, capacidades productivas y ubicación estratégica.

También permitirá difundir oportunidades vinculadas al desarrollo energético, la producción de alimentos, la innovación tecnológica, la economía antártica, la logística austral y el turismo.

El hermanamiento con Benxi

Durante la misión está prevista la firma del hermanamiento entre Río Grande y la ciudad china de Benxi.

Este tipo de acuerdos puede facilitar vínculos económicos, educativos, tecnológicos, culturales y comerciales, además de promover proyectos conjuntos entre ambas ciudades.

La gestión se produce en un contexto complejo para Tierra del Fuego, marcado por la incertidumbre sobre el futuro industrial, la caída de la actividad económica y los desafíos que enfrenta el empleo. En ese escenario, la búsqueda de nuevos mercados, potenciales inversores y vínculos productivos aparece como una estrategia necesaria para diversificar oportunidades de desarrollo.

El objetivo es mostrar el potencial productivo de Río Grande, mantener reuniones con empresas y abrir puertas que puedan transformarse en inversiones, desarrollo económico y generación de empleo para Tierra del Fuego.