¿Qué aviones de la Provincia están en condiciones de volar? El informe que impulsa Lechman

Ushuaia 29/06/2026.- El legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe qué aeronaves integran la flota provincial, cuáles se encuentran operativas, cuántos pilotos están habilitados y quiénes tienen a cargo la operación del helicóptero Bell 427. La iniciativa también requiere información sobre las certificaciones vigentes, el mantenimiento, la infraestructura y el personal de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

El estado de la flota aérea de la Provincia volvió a instalarse en el centro del debate. A partir de un proyecto de resolución presentado por el legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, la Legislatura podría requerir al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la situación operativa de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

La iniciativa apunta a conocer con precisión cuáles son los recursos aéreos con los que cuenta actualmente la Provincia y cuál es su capacidad real de respuesta ante vuelos sanitarios, evacuaciones aeromédicas, traslados oficiales y operativos de rescate.

Uno de los principales ejes del pedido está orientado a establecer qué aeronaves integran la flota provincial y cuáles se encuentran en condiciones de operar. Para ello, el proyecto solicita copia de los certificados de aeronavegabilidad y de la documentación técnica correspondiente al Lear Jet 35 matrícula LV-AIT, al helicóptero Bell 222 matrícula LV-OIT, al Arava matrícula LV-MTP y al Bell 427 matrícula LV-KMX, además de un informe actualizado sobre el estado operativo de cada una.

En relación con el Bell 427, la iniciativa incorpora un capítulo específico para conocer las horas remanentes de los motores y de los componentes de vida limitada, así como las certificaciones sanitarias y operativas vigentes que posee la aeronave.

Otro de los puntos centrales del proyecto está vinculado con el personal de vuelo. El texto requiere la nómina completa de pilotos de la Dirección Provincial de Aeronáutica, las aeronaves para las que cada uno posee habilitación, copia de las licencias, la vigencia de los certificados médicos aeronáuticos y el detalle de las horas de vuelo realizadas durante los últimos doce meses.

Además, el proyecto procura determinar quiénes son los pilotos que actualmente operan el Bell 427. En ese sentido, solicita informar si residen en Tierra del Fuego o fueron incorporados desde otras jurisdicciones. En caso de tratarse de personal no residente, también requiere conocer bajo qué modalidad fueron contratados, si desarrollan actividades para otros organismos públicos o privados y cuál es su situación operativa.

La iniciativa también solicita información sobre las certificaciones vigentes de la Dirección Provincial de Aeronáutica, incluyendo las habilitaciones para trabajo aéreo, transporte de pasajeros, transporte sanitario, Manual de Operaciones, Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional y demás autorizaciones previstas por la normativa aeronáutica.

Asimismo, incorpora un requerimiento para conocer la capacitación del personal de vuelo y las habilitaciones específicas con las que cuentan los pilotos para operar en distintos escenarios, incluyendo misiones especiales.

El proyecto también alcanza al mantenimiento de la flota, la existencia de talleres aeronáuticos habilitados, el personal operativo y administrativo de la Dirección Provincial de Aeronáutica y el estado de las instalaciones utilizadas por el organismo.