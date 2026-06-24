Proyecto para ampliar el Puente Mosconi: se analiza la creación de un tercer carril

Rio Grande 24/06/2026.-En diálogo con Resumen Economico en Radio Provincia, Sergio Fresia, referente de los barrios de Margen Sur, explicó los avances en el proyecto de ampliación del Puente General Mosconi de Río Grande, tras una reunión con profesionales del municipio y representantes de colegios técnicos e ingenieros.

Frecia señaló que “lo mejor sería un puente nuevo, claramente, pero hoy estamos muy lejos de conseguir un presupuesto para hacerlo”. En ese sentido, aclaró que no se está planteando un ensanchamiento del puente, ya que ese tipo de obra tendría un costo casi equivalente al de una construcción nueva.

La propuesta consiste en retirar una de las veredas para habilitar un carril adicional. “Sacando una vereda entraría lo más bien un carril más en el puente. Ese carril se usaría como en Buenos Aires, tanto en la Panamericana como en la Costanera: a la mañana más carriles para ingresar y a la tarde para volver a casa”, explicó.

Respecto a la seguridad estructural, indicó que los ingenieros Maximiliano Gómez y Fabián González realizaron estudios que descartan problemas con las bases. Sin embargo, aclaró que “para hacer un cambio de este tipo necesitamos la certificación técnica de ingenieros especializados en puentes”.

El proyecto contempla además reparaciones menores para extender la vida útil del puente por 40 o 50 años más. “No hay que hacer columnas nuevas ni bases nuevas, sólo reparaciones”, precisó.

Frecia detalló que la vereda que se retiraría es la ubicada río abajo, más cercana al océano, donde pasa un caño de agua en desuso, lo que incluso reduciría el peso sobre la estructura. La otra vereda, en cambio, contiene el acueducto y la bicisenda, lo que encarecería la obra.

La intervención prevista incluye trabajos de cemento en un tramo de 1.100 metros, desde la rotonda de la calle Mirko Milosevic hasta la rotonda de la circunvalación de Radio Nacional. “Ese trabajo siempre hay que hacerlo en verano, pero el invierno nos permite planificar y avanzar con lo administrativo”, indicó.

El proyecto también fue presentado a los bomberos voluntarios, quienes lo respaldaron por la posibilidad de ganar tiempo en emergencias. “El ganar tiempo para los bomberos y para una ambulancia es salvar vidas”, subrayó Frecia.

Finalmente, destacó que se trata de una propuesta abierta a mejoras: “Si alguien viene mañana con un proyecto mejor, lo abrazamos y vamos con ese proyecto”.