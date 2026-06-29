Prohíben salir del país a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

Corrupción 29/06/2026.- Así lo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales. Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici tienen prohibido salir del país por orden judicial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El “Yategate” de 2023 en Marbella fue el detonante, y desde entonces se acumularon denuncias, allanamientos y pruebas que complican a ambos.

La Justicia le prohíbe salir del país al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, a Jesica Cirio, su ex esposa, y a la modelo Sofia Clerici, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Así lo dispuso el juez federal Luis Armella. Es por la causa en la que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici tienen prohibido salir del país por orden judicial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El “Yategate” de 2023 en Marbella fue el detonante, y desde entonces se acumularon denuncias, allanamientos y pruebas que complican a ambos.

Yategate (2023): Fotos y videos lo mostraron en el Mediterráneo a bordo del yate “Bandido” junto a Sofía Clerici. El viaje de lujo disparó sospechas sobre el origen de sus fondos.

Fotos y videos lo mostraron en el Mediterráneo a bordo del yate “Bandido” junto a Sofía Clerici. El viaje de lujo disparó sospechas sobre el origen de sus fondos. Enriquecimiento ilícito (2009–2023): Se investiga un incremento patrimonial injustificado durante su gestión como intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete bonaerense.

Se investiga un incremento patrimonial injustificado durante su gestión como intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete bonaerense. Lavado de activos: La fiscalía analiza si bienes y dinero fueron incorporados al circuito legal mediante maniobras de blanqueo.

La fiscalía analiza si bienes y dinero fueron incorporados al circuito legal mediante maniobras de blanqueo. Videos con dólares (2023): Imágenes difundidas muestran fajos de billetes en el vestidor de su casa en San Vicente, vinculados a Cirio. Se estima que podrían rondar los 10 millones de dólares .

Imágenes difundidas muestran fajos de billetes en el vestidor de su casa en San Vicente, vinculados a Cirio. Se estima que podrían rondar los . Allanamientos: La Justicia inspeccionó propiedades en San Vicente y Palermo, secuestrando dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La Justicia inspeccionó propiedades en San Vicente y Palermo, secuestrando dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Videos con dólares (2023): Aparece mostrando fajos de billetes en el vestidor de la casa compartida con Insaurralde. La fiscalía ordenó peritajes para determinar la autenticidad y el monto.

Aparece mostrando fajos de billetes en el vestidor de la casa compartida con Insaurralde. La fiscalía ordenó peritajes para determinar la autenticidad y el monto. Allanamientos en Palermo y Nordelta (2026): Se incautaron 19.000 dólares en efectivo , armas registradas a nombre de su actual pareja Nicolás Trombino y sustancias que dieron positivo a cocaína en pruebas preliminares.

Se incautaron , armas registradas a nombre de su actual pareja Nicolás Trombino y sustancias que dieron positivo a cocaína en pruebas preliminares. Departamento en Las Cañitas: Valorado en más de US$ 1,5 millones , se investiga si fue adquirido con fondos propios o mediante un empresario multimillonario.

Valorado en más de , se investiga si fue adquirido con fondos propios o mediante un empresario multimillonario. Denuncia de extorsión: Cirio sostiene que los videos fueron obtenidos ilegalmente y manipulados digitalmente. Presentó una causa por extorsión en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58.

Cirio sostiene que los videos fueron obtenidos ilegalmente y manipulados digitalmente. Presentó una causa por extorsión en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58. Defensa pública: Asegura que trabaja desde los 18 años en la actividad privada y que todos sus ingresos están declarados ante la AFIP.

Prohibición de salida del país: Insaurralde, Cirio y Clerici no pueden viajar al exterior ni alejarse más de 50 km de sus domicilios sin autorización judicial.

Insaurralde, Cirio y Clerici no pueden viajar al exterior ni alejarse más de 50 km de sus domicilios sin autorización judicial. Medidas cautelares: Deben informar cualquier ausencia superior a 24 horas y actualizar su residencia ante el tribunal.

Deben informar cualquier ausencia superior a 24 horas y actualizar su residencia ante el tribunal. Causa en curso: El juez Luis Armella rechazó por ahora la detención solicitada por el fiscal Sergio Mola, pero mantiene restricciones mientras avanza el peritaje contable clave.

El caso expone un entramado de política, farándula y justicia:

Insaurralde enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Cirio quedó involucrada por los videos y allanamientos, aunque denuncia extorsión y manipulación digital.

Clerici aparece como figura secundaria, vinculada al viaje en el yate que detonó el escándalo.

En síntesis: el “Yategate” abrió una investigación que hoy mantiene a los tres bajo fuertes restricciones judiciales y con causas abiertas que podrían derivar en imputaciones más graves.

Con información de NA y www.lalicuadoratdf.com.ar