Preocupación en SMATA: En Tierra del Fuego y Santa Cruz se perdió el 30% de los puestos de trabajo.

Tierra del Fuego 16/06/2026.- El secretario general del gremio, Marcelo Argüello, afirmó que las concesionarias son las más afectadas por la caída de la actividad. El sindicato mantiene negociaciones con empresas para evitar nuevos despidos.

La crisis económica continúa impactando de lleno en el sector automotor de Tierra del Fuego. El secretario general de SMATA para Santa Cruz y Tierra del Fuego, Marcelo Argüello, aseguró que durante el último tiempo se perdió alrededor del 30% de los puestos de trabajo vinculados a la actividad en la provincia y advirtió que las concesionarias atraviesan la situación más compleja.

En diálogo con Aire Libre FM, el dirigente gremial señaló que el sindicato mantiene conversaciones permanentes con empresarios y empleadores con el objetivo de evitar que continúe el proceso de reducción de personal.

“Venimos llevando instancias de diálogo para que no haya un drenaje de gente que se quede sin trabajo”, sostuvo.

Según explicó, la caída de la actividad afecta a todos los sectores representados por SMATA, incluyendo concesionarias de vehículos, talleres mecánicos y estaciones de servicio. Sin embargo, remarcó que el impacto es más severo en la comercialización de automóviles debido al fuerte retroceso de las ventas.

“Estamos tratando de sostener a nuestra gente, a pesar de que hemos tenido bastantes bajas en lo que respecta a la relación laboral efectiva”, afirmó.

Argüello precisó que entre Río Grande y Ushuaia la pérdida de empleo alcanzó aproximadamente un tercio de la planta de trabajadores vinculados al gremio. Frente a este escenario, indicó que tanto él como el secretario general adjunto mantienen reuniones constantes con los empleadores para intentar preservar los puestos laborales existentes.

En relación con los distintos rubros, explicó que las estaciones de servicio tienen una mayor capacidad para sostener personal debido a la necesidad de garantizar la atención al público, mientras que en los talleres mecánicos los recortes suelen recaer sobre ayudantes y auxiliares, manteniéndose en actividad los trabajadores especializados.

Menos ventas y dificultades para pagar salarios

El dirigente sindical también advirtió sobre las complicaciones económicas que enfrentan numerosas empresas del sector para afrontar el pago de salarios.

“Ha mermado considerablemente la venta de vehículos, la venta de combustible y la reparación de vehículos. Todo esto impacta directamente en la capacidad de las empresas para sostener salarios y puestos de trabajo”, explicó.

Finalmente, Argüello vinculó la situación a las políticas implementadas por el Gobierno nacional y sostuvo que la Patagonia se encuentra entre las regiones más afectadas por el actual contexto económico.

Además, señaló que la reducción de la actividad petrolera y la pérdida de puestos laborales vinculados a la industria hidrocarburífera generan un efecto multiplicador sobre el consumo y la economía regional, profundizando las dificultades que enfrentan distintos sectores comerciales y productivos de Tierra del Fuego.

Fuente: 24 horas