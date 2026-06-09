Por Zoom: EL GOBERNADOR MELELLA ENCABEZÓ UNA NUEVA MESA DE TRABAJO EN RÍO GRANDE CON VECINOS POR EL SUBSIDIO AL GLP

Rio Grande 09/06/2026.- El gobernador Gustavo Melella encabezó vía remota una nueva instancia de diálogo con vecinos y vecinas de Río Grande en el marco de las mesas de trabajo para consensuar un nuevo esquema de subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), garantizando la continuidad del acompañamiento estatal para las familias que lo necesiten.

La reunión contó con la participación del Ministro de Economía, Alejandro Barrozo, del Secretario de Representación Política, Federico Giménez, de los Legisladores Federico Greve y Myriam Martínez y de los Concejales Federico Runín y Verónica Martínez.

Los encuentros, que ya se desarrollaron en Ushuaia y en Tolhuin y continuaron hoy en Río Grande, tienen como objetivo construir junto a vecinos una propuesta que permita fortalecer la política de asistencia, asegurando una distribución más justa y equitativa de los recursos públicos.



Al respecto, el mandatario sostuvo que “el acompañamiento del subsidio al gas envasado es una gran inversión que hace mayoritariamente el Estado provincial ante una necesidad real de muchos de nuestros vecinos”, y remarcó la importancia de avanzar en acuerdos construidos de manera participativa con la comunidad.

Melella explicó que durante las reuniones se establecieron principios comunes para continuar trabajando en una propuesta consensuada. “Entendemos que tenemos que hacerlo de manera acordada con los vecinos y vecinas. Lo hicimos en Ushuaia y en Tolhuin y también lo estamos haciendo en Río Grande”, expresó.

Asimismo, el Gobernador llevó tranquilidad a las familias que dependen de este beneficio al asegurar que “quien necesite el acompañamiento del subsidio al gas lo va a tener, tenga o no tenga la red que pase por delante de su casa”. En ese sentido, reafirmó que el objetivo de la Provincia es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la requieren.

“Quien lo necesite va a tener el acompañamiento del Estado. Ahora, quien cuenta con los recursos propios para afrontar el servicio deberá hacerlo, como cualquier otro vecino”, señaló Melella, al tiempo que insistió en la necesidad de optimizar la utilización de los recursos públicos para sostener las políticas de asistencia social.

Finalmente, el mandatario adelantó que el Gobierno continuará impulsando herramientas que faciliten el acceso a las conexiones domiciliarias de gas, entre ellas líneas de financiamiento con tasas bonificadas a través del Banco de Tierra del Fuego, créditos para barrios y distintos programas de acompañamiento destinados a facilitar la incorporación de más familias a la red de gas natural.