Pérez cerró su visita a China con posibilidades de desarrollo para Rio Grande.

Rio Grande 16/06/2026.- La vista oficial a China concluyó con una agenda de trabajo junto a empresas líderes en tecnología y energías renovables, además de encuentros con instituciones académicas de primer nivel. Tras concretar el hermanamiento con la ciudad de Benxi, el intendente Martín Pérez cerró la visita con nuevas instancias de cooperación orientadas al desarrollo productivo, tecnológico y económico de Río Grande.

Luego de participar del Foro Internacional de Ciudades Hermanas de la provincia de Liaoning y formalizar el hermanamiento entre Río Grande y la ciudad de Benxi, el intendente Martín Pérez continuó su agenda de trabajo en Beijing con el objetivo de generar vínculos estratégicos que contribuyan al desarrollo de la ciudad.

En ese marco, Pérez mantuvo una reunión con directivos de EHANG, una de las compañías líderes a nivel mundial en el desarrollo de tecnología aplicada a drones, con experiencia en tareas de emergencia, combate de incendios y operaciones de rescate en zonas de difícil acceso.

Durante el encuentro, ambas partes acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunta para analizar las capacidades de la empresa, las necesidades de Río Grande y las posibilidades de cooperación futura. Como resultado de la reunión, quedó prevista una visita a la ciudad por parte del gerente de Desarrollo de Negocios y Mercados Globales de la compañía junto a su equipo técnico, con el objetivo de profundizar el intercambio y evaluar oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico.

La agenda continuó con una visita a las oficinas de Goldwind, una de las empresas de referencia mundial en materia de transición energética y producción de aerogeneradores. Allí, el intendente fue recibido por autoridades de la compañía y mantuvo una reunión de trabajo con responsables de los desarrollos de la firma en América Latina.

Durante el encuentro se abordó la experiencia reciente de los parques eólicos desarrollados en la Patagonia con tecnología de la empresa, incluyendo el parque inaugurado por Total Austral en Tierra del Fuego. Asimismo, se analizaron posibles líneas de cooperación para promover capacidades locales vinculadas al sector de las energías renovables y avanzar en futuros proyectos de formación y desarrollo tecnológico.

Antes de emprender el regreso, Pérez también fue recibido por autoridades de la Academia China de Ciencias Sociales, una de las instituciones de investigación más importantes del país. Allí intercambió perspectivas sobre desarrollo sostenible, Atlántico Sur, Antártida y los desafíos de los territorios australes.

Posteriormente, el intendente brindó una exposición ante estudiantes e investigadores de la institución, donde presentó la experiencia de Río Grande y compartió su visión sobre el desarrollo económico, ambiental y estratégico de los territorios del futuro.

De esta manera, la visita oficial a China concluyó con una agenda de trabajo que permitió consolidar vínculos institucionales, empresariales y académicos, además de abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional orientadas a potenciar el desarrollo productivo, tecnológico y económico de Río Grande. Los encuentros mantenidos durante la misión dejan planteadas líneas concretas de trabajo a futuro con el objetivo de generar más oportunidades, atraer inversiones y fortalecer el crecimiento de la ciudad y de toda la provincia.