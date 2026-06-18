Pequeña Fuegia: Una historia real de infancia, viaje e identidad en el fin del mundo.

Tierra del Fuego 18/06/2026.- Sobre la autora Mara Laudonia es periodista, escritora y licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en medios como Clarín, Télam y El Cronista, donde fue corresponsal en Washington DC. Es autora de La Gobernadora (Sudamericana, 2016) y Los buitres de la deuda (Biblos, 2013). En Pequeña Fuegia, combina investigación histórica, literatura infantil y su interés por las culturas del extremo sur.

Sobre Petreles

Editorial Petreles es parte de Proyecto Petreles, un ecosistema editorial, digital y cultural dedicado a crear, publicar y acompañar ideas, historias y conocimientos con identidad propia. Publicamos libros que invitan a explorar, entender y conectar, abordando temas vinculados con la cultura, la historia, el territorio, la infancia, la educación, la economía y las distintas formas de entender el mundo.

Ficha técnica

Título: Pequeña Fuegia. Un puente entre dos mundos

Autor: Mara Laudonia

Género: libro infantil ilustrado / biografía / historia para niños

Temas: Fuegia Basket, Yokcushlu, pueblo yámana, Tierra del Fuego, Patagonia, pueblos originarios, HMS Beagle, Charles Darwin, Robert Fitz Roy, identidad, viaje, diversidad cultural Formato: libro ilustrado tapa dura premium

En breve se hará la presentación de Pequeña Fuegia en Ushuaia mas la info de este nuevo libro que cuenta la vida de Fuegia Basket. El libro lo escribió la periodista y escritora Mara Laudonia quien ademas de haber escrito dos libros, uno sobre la ex gobernadora María Eugenia Vidal y otro sobre los fondos buitres, ha trabajado en el diario El Cronista donde ademas fue corresponsal en Washington, en la agencia Télam y en el diario Clarín. Ella estará en Ushuaia presentándolo en unos dias.