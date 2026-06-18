Pequeña Fuegia: Una historia real de infancia, viaje e identidad en el fin del mundo.

Sobre Petreles
Editorial Petreles es parte de Proyecto Petreles, un ecosistema editorial, digital y cultural dedicado a crear, publicar y acompañar ideas, historias y conocimientos con identidad propia. Publicamos libros que invitan a explorar, entender y conectar, abordando temas vinculados con la cultura, la historia, el territorio, la infancia, la educación, la economía y las distintas formas de entender el mundo.
Ficha técnica
Título: Pequeña Fuegia. Un puente entre dos mundos
Autor: Mara Laudonia
Género: libro infantil ilustrado / biografía / historia para niños
Temas: Fuegia Basket, Yokcushlu, pueblo yámana, Tierra del Fuego, Patagonia, pueblos originarios, HMS Beagle, Charles Darwin, Robert Fitz Roy, identidad, viaje, diversidad cultural Formato: libro ilustrado tapa dura premium
En breve se hará la presentación de Pequeña Fuegia en Ushuaia mas la info de este nuevo libro que cuenta la vida de Fuegia Basket. El libro lo escribió la periodista y escritora Mara Laudonia quien ademas de haber escrito dos libros, uno sobre la ex gobernadora María Eugenia Vidal y otro sobre los fondos buitres, ha trabajado en el diario El Cronista donde ademas fue corresponsal en Washington, en la agencia Télam y en el diario Clarín. Ella estará en Ushuaia presentándolo en unos dias.