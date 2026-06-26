OSEF COMENZARÁ A ENTREGAR DE FORMA DIRECTA MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DE DISCAPACIDAD, SALUD MENTAL E INTERNACION DOMICILIARIA

Tierra del Fuego 26/06/2026.- La medida forma parte del plan de reordenamiento institucional de la Obra Social y permitirá fortalecer la continuidad de los tratamientos, mejorar los tiempos de entrega y optimizar la utilización de los recursos. La implementación comenzará la próxima semana en las farmacias propias de Ushuaia y Río Grande, garantizando que ningún afiliado interrumpa su medicación durante la transición.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) anunció la recepción de una importante partida de medicamentos destinados a tratamientos de Discapacidad, Salud Mental e Internación Domiciliaria, marcando un nuevo avance dentro del proceso de fortalecimiento y normalización de las prestaciones que impulsa la actual gestión.

A partir de esta incorporación, la medicación correspondiente a estos programas será provista de manera directa por OSEF a través de sus farmacias propias de Ushuaia y Río Grande, permitiendo una mayor planificación de las entregas, un seguimiento más cercano de los tratamientos y una respuesta más ágil para los afiliados con cobertura del 100 %.

Durante los próximos días se llevará adelante el proceso administrativo de ingreso, control y registro de los medicamentos al stock farmacéutico. Una vez finalizada esta etapa, la distribución comenzará de manera efectiva durante la próxima semana.

Esta nueva modalidad de provisión representa un cambio importante en la gestión de los medicamentos destinados a tratamientos de alta complejidad y responde al objetivo de fortalecer la calidad de las prestaciones sin perder de vista la sustentabilidad de la Obra Social.

Además de mejorar la experiencia de los afiliados y sus familias, el nuevo esquema permitirá optimizar los recursos institucionales mediante mejores condiciones de compra, una mayor trazabilidad de los medicamentos, una planificación más eficiente del abastecimiento y un control integral de todo el proceso de provisión.

En una primera etapa, las entregas domiciliarias estarán destinadas a aquellos afiliados cuya condición de salud así lo requiera, priorizando las situaciones de mayor vulnerabilidad y complejidad asistencial.

El presidente de OSEF, Gustavo García, destacó que “esta modalidad nos permitirá brindar mayor previsibilidad a los tratamientos, mejorar los tiempos de entrega y administrar de manera más eficiente los recursos de la Obra Social, siempre con el objetivo de garantizar el acceso a la medicación de quienes más la necesitan”.

Asimismo, llevó tranquilidad a los afiliados y sus familias al señalar que “como ocurre en toda implementación de un nuevo sistema, pueden surgir situaciones puntuales que requieran ajustes operativos. Sin embargo, la continuidad de los tratamientos está plenamente garantizada. La premisa establecida por el gobernador Gustavo Melella es que ningún afiliado se quede sin la medicación que necesita. Si algún medicamento específico aún no se encuentra disponible en nuestras farmacias, la provisión se realizará a través de las farmacias convenidas hasta normalizar completamente el circuito”.

La implementación de este modelo también permitirá descomprimir la demanda sobre las farmacias adheridas, agilizando la atención y facilitando el acceso al resto de los medicamentos de uso habitual.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de reordenamiento institucional que lleva adelante OSEF y forma parte de una estrategia integral destinada a fortalecer la capacidad de respuesta de la Obra Social, mejorar la calidad de las prestaciones, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una cobertura cada vez más eficiente, cercana y sostenible para todos sus afiliados.