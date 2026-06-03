NUEVAS HERRAMIENTAS Y BENEFICIOS PARA PRODUCTORES PORCINOS Y AVÍCOLAS DE RÍO GRANDE

Rio Grande 03/06/2026.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, llevó adelante un nuevo encuentro con productores que forman parte de los programas RGA Avícola y Carne Porcina Local, con el objetivo de acercar herramientas de gestión y beneficios orientados a fortalecer la competitividad, la sustentabilidad y la profesionalización de las unidades productivas de la ciudad.

La actividad fue impulsada por la Dirección de Desarrollo Local, en articulación con las distintas áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Productivo, y se enmarca en una agenda de trabajo sostenida junto a los sectores porcino y avícola de Río Grande. La propuesta buscó brindar herramientas concretas para acompañar el crecimiento de la producción local y consolidar el desarrollo de estos sectores estratégicos.



Durante la jornada se abordaron conceptos vinculados a la gestión de costos fijos y variables, aportando conocimientos para mejorar la planificación y la toma de decisiones dentro de cada emprendimiento productivo. Asimismo, se presentaron beneficios y herramientas disponibles a través de la Escuela Municipal de Emprendedores, que actualmente también alcanzan a productores que participan de programas de fomento productivo como RGA Avícola y Carne Porcina Local.

El encuentro contó además con la participación de representantes de Andreani, quienes dieron a conocer los alcances del convenio vigente con el Municipio. Gracias a este acuerdo, los integrantes de la Escuela Municipal de Emprendedores pueden acceder a un 25% de descuento en servicios logísticos destinados a la recepción de insumos, equipamiento y envío de productos. Se trata de una herramienta de gran importancia para los productores fueguinos, considerando los costos adicionales que implica la condición insular de la provincia.

Además, se compartió información sobre otros convenios y beneficios impulsados por el Municipio junto a diferentes actores del sector privado, destinados a fortalecer la sostenibilidad y el crecimiento de emprendimientos y unidades productivas locales.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que “en un contexto económico complejo para quienes producen, invierten y generan trabajo, el rol del Estado municipal es estar cerca de los productores y acercar herramientas concretas que contribuyan a fortalecer cada unidad productiva”.

En ese sentido, señaló que además de acompañar los procesos vinculados a la producción, la sanidad y la comercialización, resulta fundamental brindar herramientas para la planificación, la gestión de costos y el acceso a beneficios que permitan mejorar la competitividad de los productores locales.

Asimismo, Armas remarcó el potencial de crecimiento que vienen demostrando los sectores porcino y avícola en Río Grande, y aseguró que detrás de cada emprendimiento hay familias que apuestan al trabajo, al arraigo y a la producción local de alimentos, esfuerzo que el Municipio busca seguir acompañando y fortaleciendo.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron que esta iniciativa representa una nueva instancia dentro del acompañamiento integral que el Municipio sostiene junto a los productores de Río Grande. En encuentros anteriores se trabajó sobre aspectos relacionados con la producción, la sanidad animal, la comercialización y el fortalecimiento sectorial; mientras que en esta oportunidad se incorporaron herramientas vinculadas a la gestión y al acceso a beneficios que contribuyen a mejorar las condiciones de competitividad de quienes producen en la ciudad.

En un contexto marcado por los desafíos económicos y logísticos que enfrenta Tierra del Fuego, el Municipio continúa impulsando políticas activas de acompañamiento al entramado productivo local. > Prensa Municipal RGA 🗞: Fortalecer a los productores significa no sólo potenciar una actividad económica, sino también avanzar en soberanía alimentaria, diversificar la matriz productiva y generar más oportunidades para que las vecinas y vecinos accedan a productos frescos, seguros y elaborados en Río Grande.