Miriam Mora: Proyecto de gas: justicia energética y reclamos por fondos en Tierra del Fuego

Rio Grande 08/06/2026.- Lali Mora dialogó en Radio Provincia con Resumen Económico, sobre la presentación del proyecto de gas que busca garantizar calefacción y cocina para los vecinos de la provincia, en un contexto de crisis energética y falta de recursos.

La presentación del proyecto

“Nosotros lo ingresamos por el anexo de la Legislatura en Perito Moreno. Esperamos que algún legislador lo tome, porque es un aporte, una variante, una opción”, explicó Mora. El objetivo es que las familias puedan pasar el invierno “de la manera más digna posible”, ya que se trata de un derecho humano y de justicia energética.

El impacto de las medidas nacionales

Mora responsabilizó al gobierno de Javier Milei por la situación: “Ya demasiada crueldad está teniendo Milei con todas las medidas que viene llevando adelante. El año pasado en mayo sacaron el decreto 437 donde aumentaron el 100% el kilo de GLP”. Recordó que el cambio en el plan Hogar y la liberación de precios dejaron a miles de familias sin apoyo.

Realidades distintas en cada ciudad

El proyecto contempla diferencias entre las tres ciudades fueguinas:

Río Grande: con obras avanzadas, 1700 vecinos tienen la red de gas en la puerta pero no pueden conectarse por el alto costo.

con obras avanzadas, 1700 vecinos tienen la red de gas en la puerta pero no pueden conectarse por el alto costo. Ushuaia: necesita blindar el servicio de GLP, que seguirá siendo indispensable por muchos años.

necesita blindar el servicio de GLP, que seguirá siendo indispensable por muchos años. Tolhuin: también avanzó en obras, aunque mantiene sectores con GLP.

Mora advirtió que se siguen entregando terrenos sin servicios básicos, lo que agrava la situación habitacional.

Fondos y endeudamiento

El proyecto propone utilizar recursos de endeudamientos anteriores y del FAM para financiar obras y sostener el GLP. “Esa plata debe haber vuelto al tesoro de la provincia. Proponemos que ese dinero vaya para acompañar a las familias y sostener el GLP, por lo menos para pasar el invierno”, señaló.

El legislador Armando recordó: “Si fueron créditos, se tienen que devolver. Se creó una comisión especial para controlar esos fondos, pero no sabemos dónde está la plata”. Mora insistió: “Estamos pagando ese endeudamiento en dólares. Esa plata debería estar”.

Conclusión

El proyecto busca crear un fondo específico para obras principales y complementarias, además de programas de conexión domiciliaria. “Ojalá que algún legislador lo tome”, expresó Mora, quien subrayó que la iniciativa apunta a soluciones concretas para los vecinos en medio de la crisis energética.

Fuente: Resumen Económico Radio Provincia