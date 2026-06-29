MELELLA Y VUOTO COINCIDIERON EN FORTALECER EL DIÁLOGO POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA AFRONTAR EL COMPLEJO ESCENARIO ECONÓMICO

Ushuaia 29/06/2026.- El Gobernador Gustavo Melella, y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvieron un encuentro de trabajo en el que analizaron la situación política, económica e institucional de la provincia, coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo entre los distintos niveles del Estado y reafirmaron el compromiso de defender los recursos fueguinos frente al complejo contexto nacional.

Durante la reunión, ambos dirigentes repasaron la coyuntura provincial, marcada por la caída de los ingresos provenientes del Gobierno nacional, el impacto sobre las finanzas públicas y la necesidad de garantizar el funcionamiento de las administraciones provinciales y municipales, preservando los servicios esenciales para la comunidad.

En ese sentido, coincidieron en la importancia de sostener una política de distribución equitativa de los recursos, con el objetivo de evitar que tanto la Provincia como los municipios se vean perjudicados por la disminución de las transferencias nacionales y puedan continuar llevando adelante obras, programas y políticas públicas.

Asimismo, los Mandatarios compartieron sus visiones respecto de los anuncios de nuevas inversiones en Tierra del Fuego, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo acuícola, entendiendo que representan una oportunidad para continuar diversificando la matriz productiva provincial en un contexto de retracción de la actividad industrial y de creciente preocupación por la pérdida de puestos de trabajo.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el nuevo escenario que se abre para la actividad hidrocarburífera en la provincia tras la salida de YPF de las áreas que operaba en la isla. Ambos coincidieron en que este proceso plantea importantes desafíos, pero también oportunidades para fortalecer la participación provincial en el desarrollo de un sector estratégico para la economía fueguina.

Durante la reunión, que se realizó en Casa de Gobierno, también se analizó la necesidad de continuar promoviendo políticas que generen previsibilidad para la inversión privada, el sostenimiento del empleo y el crecimiento de nuevos sectores productivos que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo económico de Tierra del Fuego.

El Gobernador Melella destacó que «los tiempos que atravesamos requieren de una enorme responsabilidad institucional. Más allá de las diferencias que puedan existir, quienes tenemos responsabilidades de gobierno debemos priorizar el diálogo, construir consensos y defender los intereses de Tierra del Fuego frente a un contexto nacional que exige unidad y firmeza para cuidar a nuestra gente».

Por su parte, el intendente Vuoto sostuvo que «es fundamental fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios. La defensa de los recursos fueguinos, del empleo y de la producción debe estar por encima de cualquier diferencia política. La sociedad espera que actuemos con responsabilidad, articulando políticas públicas que permitan atravesar este escenario complejo y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia».

Finalmente, ambos coincidieron en la importancia de sostener una agenda común de trabajo entre los distintos niveles del Estado, promoviendo el diálogo institucional permanente como herramienta para afrontar los desafíos que presenta la actual situación económica y consolidar un proyecto de desarrollo que permita fortalecer la producción, el empleo y la calidad de vida de todos los fueguinos.