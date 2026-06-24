MELELLA SE REUNIÓ CON PRODUCTORES DE LA MARGEN SUR PARA AVANZAR EN LA REGULARIZACIÓN DE TIERRAS Y FOTALECER SU DESARROLLO PRODUCTIVO

Rio Grande 24/06/2026.- El Gobernador Gustavo Melella encabezó un encuentro con productores de las chacras de la zona de la margen sur de Río Grande, en el marco de las acciones que impulsa el Gobierno de la Provincia para avanzar en la regularización de las tierras y brindar mayor seguridad jurídica a quienes desarrollan actividades productivas en este sector de la ciudad.

La reunión tuvo como objetivo compartir con los productores los avances de las distintas gestiones que se vienen llevando adelante de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como presentar el trabajo realizado hasta el momento para alcanzar soluciones concretas a una demanda histórica de las familias productoras.

En ese sentido, las autoridades explicaron los alcances de un proyecto provincial que busca dar respuesta a la situación estos pequeños productores, generando condiciones que permitan fortalecer el arraigo, garantizar derechos y acompañar el crecimiento de la producción local.

Asimismo, durante el encuentro se abordó la situación de los productores del macizo 67, un sector que quedó excluido de la ley de expropiación, y sobre el cual se vienen analizando distintas alternativas que permitan brindar una solución integral, principalmente desde lo productivo.

Al respecto, el Gobernador destacó la importancia de mantener espacios de diálogo permanente con los actores del sector. “Seguimos trabajando de manera articulada para acompañar el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Entendemos la importancia de generar herramientas que otorguen previsibilidad y seguridad a quienes todos los días apuestan al trabajo y la producción en nuestra provincia”, sostuvo.

Durante la reunión también se dialogó sobre la actualidad del sector, las necesidades de los productores y los desafíos vinculados al fortalecimiento de las distintas actividades que se desarrollan en las chacras de la Margen Sur.

Participaron representantes de la Asociación Porcina, Avícola y Afines de Río Grande, de la Asociación Civil Chacras Fueguinas, de la Cooperativa Avícola XL y de la Asociación Los Productores.

Acompañaron al Gobernador los legisladores provinciales Myriam Martínez y Federico Greve, junto al secretario de Representación Política, Federico Giménez.