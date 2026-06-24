Matías Lapadula: “El RIGI destruye la soberanía fiscal y no deja nada en las provincias”

Rio Grande 24/06/2026.- El legislador provincial Matías Lapadula dialogó con Resumen Económico sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), cuestionando sus efectos fiscales y su impacto en Tierra del Fuego. A lo largo de la entrevista, Lapadula expuso las contradicciones entre el discurso oficial y la realidad económica que atraviesan las provincias.

Matías, buenas tardes, ¿Cómo está?

— ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Armando, un saludo para vos y para toda la audiencia.

— Bueno Matías, hemos estado siguiendo de cerca el tema del régimen de incentivo a las grandes inversiones y nos topamos con que acá hay un discurso y en la realidad a nivel nacional que marca otro. En primer lugar el tema de las grandes inversiones que siguen sin aparecer, pero lo que más preocupa y de lo que menos se habla es del perjuicio fiscal para las provincias y en este caso para el país que acepte este régimen, porque no dejan absolutamente nada y se llevan absolutamente todo. Dígame si estoy muy equivocado con esto.

— A ver, como todo régimen de promoción, en este caso promociona ciertas inversiones, obviamente hay una reasignación por parte del fisco a lo que es la recaudación de impuestos y en este caso no sólo una renuncia presente, sino un compromiso futuro y permanente por 30 años de no modificar nadie, resignar esa recaudación de impuestos o esa potestad del fisco inclusive que nos pueda aumentar el impuesto a cualquiera de nosotros que estamos escuchando, pero no a las empresas que adhieren aquel régimen.

Ahora, es discutible si esto está bien o está mal, la verdad que todos queremos inversiones, todos necesitamos desarrollo, necesitamos crecimiento del empleo. El tema es cuánto estamos dispuestos a resignar en términos de soberanía para eso y si realmente funciona o no lo que estamos viendo en la realidad.

Y es lo que yo planteé justamente en el seno de la comisión cuando se discutió el proyecto del RIGI, inclusive que vinieron funcionarios nacionales. En ese momento habían 14 o 15 proyectos aprobados a nivel nacional y el 98% tenían que ver con minería, gas y petróleo. Además, más del 50% de esos proyectos se habían realizado a partir de una decisión política y no gracias al RIGI.

— Se entiende, porque hay cinco puntos que son los complicados y ahora se va a empezar a discutir esto ya en el ámbito de las energéticas. Porque ahí sí parece ser que con esta inclusión que ha hecho el gobierno nacional de poner el compre local, ya no van a poder traer todo desde afuera, sin aportar nada, como estaba previsto en la ley original, sino que van a tener que comprar por lo menos algo en el país. Creo que es la única mejora. Pero insisto, esto va a pasar en el súper RIGI con las energéticas. En el actual régimen no pasa eso tampoco. Pueden traer personal de afuera, maquinaria de afuera, la ropa, el catering, prácticamente todo.

— No tiene ninguna obligación, inclusive el personal de afuera. Por eso ha pasado ya en Vaca Muerta, de tener que hacer algunas operaciones muy específicas, con tecnología que no existe en el país, que optaron por traer empleados de Turquía, para no perder seis meses enseñando a trabajadores argentinos a hacer ese trabajo. En vez de enseñar, no solo dar trabajo a los argentinos, sino poder dejar ese conocimiento acá en el país, trajeron trabajadores de otro lado, hicieron el trabajo, se fueron y no dejaron nada.

Otro tema fundamental que yo planteé fue preguntar cuál era el costo fiscal. El funcionario de Nación que aprueba los proyectos no supo contestar. Me dijo que ese dato no lo tenía. Y a mí me parece relevante, sobre todo cuando en Tierra del Fuego somos objeto de críticas y de defenestración por parte de funcionarios nacionales, como el ministro Sturzenegger, por el costo fiscal de nuestro régimen de promoción industrial.

Pareciera que hay costo fiscal bueno y costo fiscal malo. En nuestro caso está mal que el Estado tenga un gasto tributario para mantener un régimen tan importante como el de Tierra del Fuego, pero cuando se gasta más del doble o el triple en actividades extractivistas que no dejan nada, pareciera que está bien.

— Y esto aplica ahora para lo que pasa en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que nosotros tenemos este régimen del 19.640.

— Hoy aplica el régimen del RIGI para todo el país, incluido Tierra del Fuego. La adhesión o no por parte de la provincia no hace que el régimen no esté vigente. Está vigente en lo que respecta a legislación nacional, impuestos nacionales, régimen aduanero y cambiario. Todos esos beneficios que otorgó esta ley están vigentes en Tierra del Fuego.

Ahora, si no vienen inversiones no es porque la provincia no adhiera, es por otras cuestiones. En realidad lo que quieren esconder detrás de esto es excusarse de que están destruyendo la provincia, nuestra industria y nuestra economía, y que la culpa es nuestra por no adherir al RIGI. En realidad están destruyendo la provincia por las políticas antiindustriales que están llevando adelante.

— Claramente, legislador, no se puede obviar que la quita de aranceles es una política de Milei, el decreto 252 es de Milei, y así podríamos seguir hablando de todas las políticas que han destruido esto, sin contar los recortes a municipios, coparticipación, incentivo docente, transporte, mantenimiento de rutas.

— Te reitero y pongo énfasis en esto, Armando: que no nos mientan más. El RIGI da beneficios como pagar cero aranceles aduaneros. En Tierra del Fuego ya tenemos cero aranceles. Baja el impuesto a las ganancias del 35 al 25%, en Tierra del Fuego es cero. El problema no es que no adherimos al RIGI, porque además adhiriendo es lo mismo. Si hay inversiones que están yendo a Vaca Muerta a pagar 25% de ganancias, ¿cómo no van a venir a Tierra del Fuego que paga cero?

En realidad hay otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra provincia y con las características de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, que es una aspiradora que se está llevando todas las inversiones del país. Por eso la retirada de YPF, que no debiera ser, porque es una empresa estatal de toda la Patagonia, para enfocarse únicamente en las grandes utilidades de Vaca Muerta.

— Acá falta una decisión política de salir a traer inversiones. La ex gobernadora Rosana Bertone señalaba que los senadores no están acompañando este proceso de buscar contactos con empresas. El gobierno tampoco está haciendo una política clara, ahora fueron a Canadá pero les queda un año de gestión. ¿Está fallando esa parte, legislador?