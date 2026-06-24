MÁS DE 60 MUJERES PARTICIPARON DE LA 1° RONDA DE «CONSTRUIR FUTURO JUNTAS»

Rio Grande 24/06/2026.- La actividad reunió a mujeres emprendedoras, referentas de comedores comunitarios, participantes de espacios de cuidado, mujeres que forman parte de los dispositivos de acompañamiento de la Defensoría Municipal y vecinas. Durante el encuentro se trabajó sobre el reconocimiento del valor personal, la autoestima y el fortalecimiento de herramientas para el desarrollo individual y colectivo.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante la primera ronda del ciclo “Construir futuro juntas”, una propuesta impulsada en pos de generar espacios de encuentro, escucha y fortalecimientos destinados a mujeres de la comunidad.

La primera actividad denominada “Reconocer lo que valgo”, contó con la participación de 60 mujeres de diferentes espacios como ser emprendedoras, referentes de comedores comunitarios, estudiantes, amas de casa, mujeres que buscan una red de apoyo, así como participantes de espacios de cuidado y mujeres que forman parte del acompañamiento que se llevan adelante desde la Defensoría Municipal, incluyendo a vecinas de distintos barrios de la ciudad que se sumaron a la actividad.

Durante la jornada se trabajó sobre la importancia de reconocer las capacidades propias, valorar los recorridos personales y fortalecer la confianza en sí mismas como punto de partida para proyectar nuevos desafíos y oportunidades.

El encuentro estuvo coordinado por Belén Martínez, psicóloga e integrante del equipo de la Defensoría Municipal junto a Silvia Reyes, influencer y facilitadora de procesos de desarrollo personal. Ambas brindaron diferentes dinámicas participativas orientadas a la reflexión, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva.

Además, esta ronda forma parte de un ciclo de encuentros que tiene por objetivo proporcionar herramientas prácticas para acompañar a las mujeres en distintos aspectos de su desarrollo personal, comunitario y económico. En este marco, la próxima instancia será sobre “Ordenar mi economía” el 2 de julio, dicha propuesta orientada al fortalecimiento de la organización de las finanzas personales y la planificación económica cotidiana.

Mediante este tipo de propuestas, el Estado Municipal continúa promoviendo espacios de participación, acompañamiento y fortalecimiento comunitario, generando oportunidades para que más mujeres puedan desarrollar sus proyectos, potenciar sus capacidades y construir redes de apoyo.