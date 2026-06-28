MÁS DE 40 EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PARTICIPARON DE UNA NUEVA CAPACITACIÓN EN MEJORA CONTINUA

Tierra del Fuego 28/06/2026.- La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente, llevó adelante la primera de cuatro capacitaciones abiertas enmarcadas en la Segunda Edición de la Asistencia Técnica para la Mejora de Procesos Productivos, una iniciativa destinada a acercar herramientas de gestión y mejora continua a empresas y emprendimientos de Tierra del Fuego.

La actividad reunió a más de 40 participantes, quienes asistieron de manera presencial en Río Grande y de forma virtual desde Ushuaia y Tolhuin para conocer los principios y beneficios de la Metodología 5S, una herramienta orientada a mejorar la organización, la eficiencia y la productividad en los espacios de trabajo.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, mientras que la capacitación fue dictada por los profesionales Gabriel Díaz y Leonardo Albornoz, titulares de la consultora Ingenio.

Durante el encuentro se abordaron los fundamentos de la metodología, basada en cinco principios: clasificación, organización, limpieza, estandarización y disciplina. Además, se compartieron experiencias y casos prácticos sobre su aplicación en entornos productivos, destacando su aporte para optimizar procesos, reducir desperdicios y fortalecer una cultura de mejora continua.

En el marco de esta asistencia técnica, continúan desarrollándose visitas y acompañamientos personalizados en empresas de Río Grande y Ushuaia, donde se trabaja en la identificación de oportunidades de mejora y en la implementación de planes de acción adaptados a las necesidades de cada organización.

Al respecto, Carolina Hernández destacó que «estas instancias permiten acercar herramientas concretas a las empresas fueguinas para fortalecer su competitividad y promover mejoras sostenibles en sus procesos. Además, generan espacios de intercambio que enriquecen la experiencia de aprendizaje y facilitan la incorporación de nuevas prácticas de gestión».