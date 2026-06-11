MARTÍN PEREZ IMPULSA EN CHINA UNA AGENDA DE COOPERACIÓN, INVERSIONES Y DESARROLLO PARA RÍO GRANDE

Rio Grande 11/06/2026.- En el marco del Foro Internacional de Ciudades Hermanas de la provincia de Liaoning, se concretó la firma del hermanamiento entre Río Grande y la ciudad de Benxi, reconocida por su perfil industrial y su desarrollo en sectores vinculados a la producción médica, la manufactura y el turismo.

El intendente Martín Perez encabeza la agenda de trabajo que el Municipio de Río Grande desarrolla en China, con el objetivo de ampliar oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo productivo para la ciudad.

Perez mantiene una serie de encuentros que han permitido consolidar vínculos institucionales con autoridades y representantes de distintas ciudades de China, la región y otros países.



“Para Río Grande es muy importante seguir construyendo vínculos de cooperación con ciudades que comparten una visión de desarrollo basada en la producción, la innovación y el trabajo. Este hermanamiento con Benxi abre nuevas posibilidades para intercambiar experiencias, generar oportunidades de cooperación y fortalecer el perfil productivo de nuestra ciudad”, expresó el intendente Martín Perez.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia de vinculación internacional impulsada por el Municipio, orientada a visibilizar las capacidades productivas de Río Grande, ampliar redes institucionales y comerciales, y explorar nuevas oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y la generación de empleo. Entre ellas se destacan la firma del hermanamiento y las visitas a empresas e instituciones vinculadas a sectores estratégicos.



Asimismo, destacó que “Río Grande tiene mucho para aportar y también mucho para aprender de experiencias internacionales exitosas. Nuestro objetivo es generar vínculos que se traduzcan en más desarrollo, más conocimiento, más tecnología y más oportunidades para nuestros vecinos y vecinas”.

“Además de fortalecer vínculos institucionales, estamos recorriendo empresas y manteniendo reuniones con distintos actores del sector productivo porque queremos mostrar el potencial que tiene Río Grande para recibir inversiones. Nuestra ciudad cuenta con capacidades industriales, recursos humanos calificados y una ubicación estratégica”, señaló el Intendente.

“En un contexto complejo para la industria y el empleo en nuestra provincia, creemos que es fundamental salir a buscar oportunidades. Por eso estamos visitando empresas, presentando las capacidades de Río Grande y promoviendo vínculos que puedan derivar en inversiones concretas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para generar empleo, fortalecer el entramado productivo local y abrir nuevos horizontes de desarrollo para nuestra ciudad”, afirmó Perez.



De este modo, Río Grande continúa proyectándose en espacios internacionales de cooperación, generando oportunidades concretas para el desarrollo económico, productivo y tecnológico de la ciudad.