Martín Pérez elevó reclamos al gobierno nacional tras la salida escandalosa de Adorni.

Rio Grande 30/06/2026.- A través de su red social X el intendente de nuestra ciudad, se manifestó respecto del cambio de jefe de gabinete, tras la salida escandalosa de Manuel Adorni. En su posteo, Pérez reclama la derogación del decreto 333, la devolución del puerto a la provincia y la restitución de la obra publica paralizada en la provincia, porque «los hombres pasan pero las obras quedan», puntualizó.

El intendente de Rio Grande se manifestó a través de su red X reclamando al gobierno nacional, la derogación del Decreto 333/2024 del Gobierno Nacional —anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni— que, generó fuerte rechazo en Tierra del Fuego porque modifica el régimen de administración de los puertos y sus ingresos.

El decreto es visto como un retroceso en el federalismo fiscal, ya que limita la capacidad de Tierra del Fuego de administrar sus propios ingresos portuarios. Para la provincia, que depende en gran medida de la actividad marítima y logística, significa perder herramientas clave de desarrollo económico.