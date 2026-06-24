Mara Laudonia presenta en Ushuaia su libro Pequeña Fuegia

Rio Grande 24/06/2026.- La escritora y periodista Mara Laudonia, ex corresponsal del diario El Cronista en Washington, integrante del staff de Clarín y colaboradora de la agencia Télam, presentará en Ushuaia su nuevo libro infantil Pequeña Fuegia, basado en la historia de Fuegia Vásket, niña de pueblos originarios de Tierra del Fuego que fue llevada a Londres por el capitán Robert FitzRoy en el siglo XIX. El libro se presenta este sábado 27 a las 17 hs en La Boutique del Libro, en la ciudad de Ushuaia.

“Este es un libro infantil, a diferencia de los anteriores, y tiene que ver con la vida real de Fuegia Vásket. Ella fue una niña de nueve años de pueblos originarios de Tierra del Fuego que en su momento fue encontrada por los ingleses, en particular por FitzRoy, quien luego se convertiría en el padre de la meteorología moderna. La llevaron a Londres junto con un grupo de fueguinos con la intención de educarlos y civilizarlos bajo la mirada de la época, y luego devolverlos para que fueran interlocutores entre dos mundos tan distintos”, explicó Laudonia.

La autora relató que conoció la historia a partir de sus viajes frecuentes a Ushuaia y que la investigación periodística la llevó a profundizar en las correspondencias de Charles Darwin y en los relatos sobre la expedición del Beagle. “Un día se lo quise contar a mi hija, que va a cumplir 8 años, y de ahí surgió el proyecto de este puente infantil. Para los niños trata los temas de hogar, pertenencia, identidad y mantiene la historia real tan extraordinaria que tuvo esta niña a los 9 años”, señaló.

Consultada sobre la originalidad del trabajo, Laudonia destacó: “Se ha escrito sobre ella en distintos libros, pero no a nivel cuento ni historia completa. Yo traté de juntar su historia porque se escribió más sobre uno de sus compañeros. El mito dice que fue intercambiada por un botón con los ingleses. Fuegia vivió una situación muy atípica: estuvo varios meses en barcos, casi un año en Londres, y conoció a Darwin y FitzRoy, protagonistas de un momento crucial donde la fe y la razón estaban en disputa en el siglo XIX”.

La periodista subrayó además que FitzRoy pagó de su propio bolsillo la educación de los jóvenes fueguinos llevados a Inglaterra, lo que muestra un interés personal más allá de la mirada colonizadora de la época.

La presentación de Pequeña Fuegia será el sábado 27 de junio a las 17 horas en la Boutique del Libro, calle San Martín de Ushuaia. El ejemplar ya se encuentra disponible en librerías de la ciudad y en Río Grande. “Va a ser una presentación para chicos, vamos a dibujar y quedo abierta a preguntas. El libro tiene también un apartado para adultos que quieran saber más de esta historia apasionante”, adelantó Laudonia.

El entrevistador recordó que en Ushuaia existe una calle con el nombre de Fuegia Vásket que recientemente se inauguró la pasarela Luis Pedro Fique en la bahía. “Imagínate que ya están preguntando cuándo y dónde vas a presentar el libro”, comentó.

Laudonia agradeció la comunicación y cerró con un saludo a la audiencia: “Muchas gracias, un saludo a tu audiencia”.

La nota concluyó destacando la trayectoria de la autora: “Era Mara Laudonia, periodista, ex corresponsal en Washington del Cronista, ex integrante del staff de Clarín, pasó por la agencia Télam y decidió, por su atracción por la ciudad de Ushuaia y sus historias, escribir un libro sobre la pequeña Fuegia, la historia de Fuegia Vásket. Un dato muy interesante”.