Luis Sosa: «Vamos a firmar un acuerdo con Velitec para recuperar el empleo de nuestros compañeros»

Rio Grande 03/06/2026.- El secretario General de Petroleo y Gas Privado Tierra del Fuego, dialogó con este medio, hs antes de viajas a la ciudad de Buenos Aires, donde, adelantó que firmara un acuerdo con la empresa Vélitec, para resguar los puestos de trabajo de 260 trabajadores que habían quedado en Stan by, luego de idas y vueltas respecto de la continuidad o no de la industria petrolera a partir que Velitec S.A se hiciera cargo de las operaciones que dejó YPF luego de abandonar la provincia.

Sosa sostuvo que grande fue la sorpresa cuando vieron que en los papeles la empresa pretendía desprenderse de 160 trabajadores. «nosotros queremos todos los compañeros adentro y eso no es discutible, por eso viajamos a Buenos AIres a solucionar este problema».

En una primera instancia, se hablo de rescindir contratos de 76 trabajadores, pero luego en los documentos, esa cantidad llegaba a 260, lo que generó la reacción inmediata dela organización de las empresas contratistas.

A partir de alli comenzo una medida que tuvo como único objeto recuperar la actividad y los 260 puestos de trabajo que al empresa se había comprometido a tomar al momento de hacerse cargo de las operaciones de YPF.

En cuanto a las declaraciones del Dr. Francisco Giménez quien anuncio en Radio Provincia, el fin de la industria petrolera, el desmantelamiento de los campamentos, sosa, manifestó » no tuve el privilegio de escucharlo así que si te digo una cosa te miento y si te digo la otra también».

Lo importante ahora remarcó, es la continuidad de los trabajadores de las tercerizadas que necesita este empleo y por eso vamos a firmar un acuerdo con Velitec para que se termine esta discusión y volver para homologar este acuerdo ante el ministerio de trabajo y quiza tambien lo llevemos al Ministerio de Trabajo de Nación»

En conclusión el sindicato a logrado sentarse a una mesa de negociación que, permitirá resguar puestos de trabajo de 260 trabajadores que muchos daban por finiquitados y que hoy tienen la posibilidad de continuar trabajando en lo que han desarrollado su actividad por décadas».

El acuerdo se firmara en Buenos Aires y según lo expresado por Luis Sosa, es para cerrar definitivamente esta situación, dejando de lado todo tipo de comentarios que, según se desprende la charla mantenida con este medio, nunca fueron parte de la discusión».

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar