Lugares de Tierra del Fuego: Cabo Espíritu Santo Hito 1 el extremo norte de la provincia.

El Hito 1 es el punto donde comienza la frontera internacional entre Argentina y Chile en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Está ubicado en el extremo norte de la provincia, sobre el Cabo Espíritu Santo, a orillas de la boca oriental del Estrecho de Magallanes.
- El hito marca el punto de inicio de la línea fronteriza que divide ambos países en la isla, complementado visualmente por Punta Dungeness en la costa continental frente a este cabo.
- Acceso: Se encuentra a unos 79 km al norte del puesto de control fronterizo de San Sebastián por un camino de ripio.
- Presencia Argentina: En las inmediaciones opera el Puesto de Vigilancia y Control de Tráfico Marítimo de la Armada Argentina, una zona que ha recibido mejoras edilicias y de infraestructura en conjunto con empresas.
- Son 170 Km al norte de Rio Grande por la Ruta Nacional N°3 que a partir de San Sebastián es de ripio.
LA MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR EL LUGAR
-
La mejor época para visitar el Hito 1 es durante la temporada de verano, específicamente de noviembre a marzo.Durante estos meses los días son considerablemente más largos, las temperaturas resultan más amigables y los caminos de ripio están firmes y transitables. Fuera de este período, el invierno fueguino (mayo a septiembre) trae escasa luz diurna, temperaturas bajo cero y acumulación de nieve o escarcha en la ruta, volviendo obligatorio el uso de cubiertas con clavos o de invierno