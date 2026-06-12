Lugares de Tierra del Fuego: Cabo Espíritu Santo Hito 1 el extremo norte de la provincia.

Rio Grande 12/06/2026.- Generalmente quienes vivimos en Rio Grande solemos viajar dentro de la isla y viajar hacia el sur, a los bosques, lagos y montañas, pero si alguna vez deciden viajar al norte no dejen de visitar el Cabo Espíritu Santo, donde se encuentra el Hito 1, limite norte de la isla con la republican de Chile. El lugar tiene una belleza agreste, acantilados y playas infinitas, una variada fauna y una vista panorámica de la desembocadura del Estrecho de Magallanes y en días muy claros se puede observar la costa de la provincia de Santa Cruz en el continente. Sin duda es un lugar para ir y desconectarse ya que son 170 km desde nuestra ciudad, y 90 kilómetros son de ripio en muy buen estado. Aquí alguna imagenes como para adelantar lo que veran.

El Hito 1 es el punto donde comienza la frontera internacional entre Argentina y Chile en la Isla Grande de Tierra del Fuego . Está ubicado en el extremo norte de la provincia, sobre el Cabo Espíritu Santo, a orillas de la boca oriental del Estrecho de Magallanes.

El hito marca el punto de inicio de la línea fronteriza que divide ambos países en la isla, complementado visualmente por Punta Dungeness en la costa continental frente a este cabo.

Acceso: Se encuentra a unos 79 km al norte del puesto de control fronterizo de San Sebastián por un camino de ripio.

Presencia Argentina: En las inmediaciones opera el Puesto de Vigilancia y Control de Tráfico Marítimo de la Armada Argentina, una zona que ha recibido mejoras edilicias y de infraestructura en conjunto con empresas.

Son 170 Km al norte de Rio Grande por la Ruta Nacional N°3 que a partir de San Sebastián es de ripio.

LA MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR EL LUGAR