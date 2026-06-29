LAPADULA PROPONE CREAR UN FONDO ESPECÍFICO PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL EN TIERRA DEL FUEGO

Rio Grande 29/06/2026.- El legislador Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, presentó un proyecto de ley para fortalecer el sistema público de salud mental de Tierra del Fuego mediante la creación de un fondo específico y permanente que permita ampliar los servicios de prevención, asistencia, tratamiento y acompañamiento en toda la provincia.

“La salud mental no puede seguir dependiendo de respuestas aisladas o de los recursos disponibles en cada momento. Necesitamos una política sostenida, con presupuesto propio, planificación y presencia territorial para garantizar una atención adecuada a quienes la necesitan”, sostuvo Lapadula.

La iniciativa propone la creación del Fondo Provincial de Salud Mental, cuyos recursos deberán utilizarse exclusivamente para fortalecer los servicios públicos y programas provinciales y municipales. Entre sus objetivos se encuentran la implementación progresiva de guardias activas de salud mental durante las 24 horas en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, la incorporación y capacitación de profesionales, el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación de la capacidad de internación.

El proyecto también permitirá financiar programas de prevención del suicidio y los consumos problemáticos, atención ambulatoria y comunitaria, rehabilitación psicosocial, inclusión comunitaria, equipamiento, obras e iniciativas desarrolladas por hospitales, centros de atención primaria y municipios.

“La demanda de atención vinculada a la salud mental viene creciendo y el sistema público necesita mayor capacidad de respuesta. Esto significa contar con profesionales, guardias, camas, dispositivos comunitarios y programas preventivos que puedan llegar antes de que las situaciones se agraven”, explicó.

RECURSOS ESPECÍFICOS PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL

El Fondo se financiará con partidas del Presupuesto provincial y con aportes adicionales sobre actividades vinculadas al tabaco, el alcohol, los juegos de azar y las apuestas presenciales y online. La producción local y artesanal de bebidas alcohólicas quedará exceptuada durante los primeros cinco años para evitar un impacto sobre el sector fueguino.

“Proponemos que parte de los recursos generados por actividades asociadas a consumos problemáticos vuelva a la comunidad en prevención, tratamiento y acompañamiento. Es una responsabilidad frente a las consecuencias que pueden producir”, remarcó Lapadula.

PREVENCIÓN Y POLÍTICAS DE ESTADO FRENTE A LA LUDOPATÍA DIGITAL

Lapadula advirtió sobre la creciente exposición de adolescentes y jóvenes a las apuestas online en el contexto del Mundial, promocionadas de manera permanente a través del fútbol, las redes sociales y los contenidos digitales.

“El Mundial debe ser una celebración deportiva y no una puerta de entrada a las apuestas. Frente a una problemática que crece y está al alcance de los chicos durante las 24 horas, necesitamos prevención, concientización y políticas de Estado sostenidas que garanticen servicios públicos preparados para intervenir”, sostuvo el legislador.

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL Y CONTROL DE LOS RECURSOS

El proyecto incluye también a los municipios que cuenten con servicios públicos de salud mental, de forma que puedan recibir financiamiento del Fondo y participar en la definición y el seguimiento en el ámbito de la provincia. Lo coordinación y trabajo conjunto es fundamental para abordar una temática tan compleja.

“La salud mental debe ser una prioridad real, no solamente una expresión de voluntad. Este proyecto busca transformar esa prioridad en recursos, servicios y respuestas concretas para los fueguinos” y que “esta iniciativa es complementaria al proyecto que ya se está tratando en la Comisión N°9 y que tiene que ver con la prevención de la ludopatía en niños y jóvenes”, concluyó Lapadula.