LA PROVINCIA RESPALDÓ EL PEDIDO DE SOSTENER LAS MEDIDAS ANTIDUMPING PARA PROTEGER LA INDUSTRIA FUEGUINA

Tierra del Fuego 24/06/2026.- El Ministerio de Producción y Ambiente llevó adelante una nueva reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) en la Casa de Gobierno. El encuentro estuvo encabezado por el titular de la cartera, Francisco Devita, acompañado por la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man.

Durante la reunión se abordó la necesidad de sostener las medidas antidumping (de protección comercial) vigentes, sobre la importación de equipos de aire acondicionado fabricados en Tailandia y China, ante la posibilidad de que su eliminación favorezca la competencia desleal en perjuicio de la producción fueguina.

En ese marco, Devita ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a las gestiones impulsadas para mantener estas herramientas de protección comercial, y recordó las presentaciones formales realizadas el pasado 8 de junio ante la Secretaría de Coordinación Productiva de la Nación, a cargo de Pablo Lavigne.

Por su parte, el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande, Oscar Martínez, manifestó ante los integrantes de la CAAE la importancia de defender y sostener estas medidas para resguardar la producción y el empleo industrial en la provincia.

Cabe destacar, además, que esta postura fue compartida por las autoridades de AFARTE, la Unión Industrial Fueguina y ASIMRA.

Asimismo, durante el encuentro se aprobaron tramitaciones vinculadas a acreditaciones de origen y se analizaron distintos aspectos relacionados con trámites administrativos presentados por las empresas incluidas en el Subrégimen.

Participaron también representantes de la Dirección General de Aduanas de Río Grande, de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, de la Secretaría de Industria y Comercio, de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional y de la Corresponsalía de Despachantes de Aduana de Río Grande.