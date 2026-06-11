LA PLANTA DE FAENA MUNICIPAL Y EL PROGRAMA CARNE PORCINA LOCAL, HERRAMIENTAS CLAVE PARA GARANTIZAR ALIMENTOS SEGUROS EN RÍO GRANDE

El Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo las políticas públicas vinculadas a la producción local de alimentos y la salud pública mediante el trabajo articulado entre la Planta de Faena Municipal y el Programa Carne Porcina Local, dos herramientas estratégicas que permiten garantizar alimentos seguros, fortalecer la producción fueguina y acompañar el crecimiento de los productores de la ciudad.

La Planta de Faena Municipal de Río Grande constituye una infraestructura fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera y porcina de la provincia. Se trata de la única planta habilitada para la faena de porcinos en Tierra del Fuego, desempeñando un rol clave en la producción de alimentos seguros y en la protección de la salud pública.

Durante los últimos años, el Municipio llevó adelante importantes inversiones en infraestructura, equipamiento y tecnología que permitieron incorporar la línea de faena porcina y consolidar un sistema de control sanitario que hoy acompaña el crecimiento sostenido del sector. Gracias a este trabajo, la producción porcina local pasó de ser una actividad principalmente vinculada al autoconsumo y a la comercialización ocasional, a transformarse en una cadena productiva en expansión que abastece de manera permanente a comercios, carnicerías y consumidores de Río Grande.

Actualmente, la producción local de carne porcina abastece más del 20% del consumo de cerdo de la ciudad, consolidándose como uno de los sectores con mayor crecimiento dentro de la estrategia de soberanía alimentaria impulsada por la gestión del intendente Martín Perez.

Uno de los aspectos más importantes del sistema es el control sanitario permanente que se realiza sobre los animales destinados al consumo. En este sentido, todos los porcinos faenados en la Planta de Faena Municipal atraviesan los análisis correspondientes para la detección de triquinosis como es el diagnóstico analítico desarrollado en un laboratorio oficialmente habilitado.

Asimismo, la comercialización de estos productos se encontrará en establecimientos habilitados y sujetos a los controles bromatológicos vigentes, garantizando que los alimentos que llegan a la comunidad cumplen con los requisitos sanitarios establecidos por la normativa vigente.

Por este motivo, desde el Municipio se recomienda a los vecinos y vecinas adquirir siempre carne proveniente de establecimientos habilitados y verificar que los productos cuenten con el correspondiente sello sanitario de faena, una herramienta fundamental para garantizar la trazabilidad de los alimentos y proteger la salud de la población.

Este trabajo se complementa con las acciones que se desarrollan a través del Programa Carne Porcina Local, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo mediante la Dirección de Desarrollo Pecuario. Se trata de una política pública innovadora a nivel patagónico que promueve el ordenamiento sanitario, productivo, territorial y ambiental de las unidades productivas porcinas de la ciudad.

A través de visitas periódicas a establecimientos, controles serológicos, asistencia técnica, capacitaciones y acompañamiento permanente a los productores, el Municipio trabaja para prevenir enfermedades, mejorar las condiciones de producción y fortalecer un sector estratégico para la generación de empleo, el agregado de valor local y el abastecimiento de alimentos frescos y seguros.