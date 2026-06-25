LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REALIZÓ EXÁMENES PARA INSPECTORES E INSPECTORAS DE TRÁNSITO

Ushuaia 25/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un examen destinado a inspectores e inspectoras de tránsito en las instalaciones del SOEM, en el marco del proceso de reestructuración y unificación de las áreas de inspectoría que impulsa el Municipio.

La instancia formó parte de las acciones orientadas a fortalecer la formación y actualización permanente de quienes desempeñan una tarea fundamental para la seguridad vial de la comunidad, promoviendo además la profesionalización y el fortalecimiento de los equipos de trabajo.

Desde el área destacaron que la capacitación continua permite mejorar la calidad de las tareas que se desarrollan diariamente en la vía pública, optimizar la atención a vecinos y vecinas y actualizar conocimientos vinculados a la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial.

Asimismo, remarcaron que estos espacios de evaluación y formación contribuyen a consolidar una gestión más eficiente, con agentes capacitados y comprometidos con el ordenamiento del tránsito, la prevención y el cuidado de toda la comunidad.