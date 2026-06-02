LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ACOMPAÑÓ EL ACTO CENTRAL POR EL DÍA DE LA PROVINCIA EN RÍO GRANDE

Rio Grande 02/06/2026.- En representación de la Municipalidad de Ushuaia, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, participó en la ciudad de Río Grande del acto central conmemorativo por el Día de la Provincia, realizado en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora, en el marco del 35° aniversario de la Jura de la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales, municipales, legislativas, representantes de instituciones y vecinos y vecinas, quienes rindieron homenaje a uno de los hitos más trascendentes de la historia fueguina: la consolidación del proceso de provincialización y la entrada en vigencia de la Carta Magna fueguina el 1 de junio de 1991.

En ese marco, Becerra destacó que “hoy celebramos un nuevo aniversario de la histórica Jura de nuestra Constitución Provincial, el hito fundamental que selló el nacimiento de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como provincia”.



Asimismo, recordó que “con orgullo evocamos el camino recorrido desde aquella madrugada del 26 de abril de 1990, cuando dejamos de ser el último Territorio Nacional para convertirnos en la provincia número 23 de la República Argentina, hasta la jura de nuestra Carta Magna, que nos otorgó la autonomía para escribir nuestro propio destino”.

El funcionario sostuvo que “siguiendo el compromiso del intendente Walter Vuoto, desde la capital de la provincia más joven y la única bicontinental del país trabajamos todos los días desde las instituciones democráticas para honrar este legado, consolidando el desarrollo económico, social y cultural como un acto de justicia histórica y soberanía”.

Finalmente, expresó que “a 35 años de este logro somos una comunidad activa que mantiene viva la memoria. Tierra del Fuego no es solo un mapa; es el corazón de la soberanía argentina, es trabajo, futuro y la esperanza de nuestro pueblo”, y transmitió sus felicitaciones “a cada vecino y vecina que hace grande a nuestra querida provincia”.