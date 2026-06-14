LA LAGUNA DE LOS PATOS SE ENCUENTRA INHABILITADA PARA ACTIVIDADES SOBRE HIELO

Rio Grande 14/05/2026.- Personal de Defensa Civil Municipal advierte que, hasta el momento, la Laguna de los Patos no se encuentra en condiciones de seguridad necesarias para habilitar actividades recreativas, deportivas o de patinaje.

El Municipio de Río Grande informa a las vecinas y vecinos que la Laguna de los Patos está inhabilitada para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de patinaje sobre hielo, debido a que las condiciones actuales de congelamiento no garantizan la seguridad de las personas.

Personal de Defensa Civil monitorea el espesor de la capa de hielo a través de inspecciones y mediciones, con el objetivo de determinar cuándo el espacio podrá ser utilizado de forma segura por la comunidad.

Hasta el momento, la superficie congelada no alcanza los niveles requeridos para habilitar el ingreso. Por este motivo, se solicita evitar el acceso al espejo de agua dado que hacerlo implica riesgos de accidentes por posibles quiebres del hielo o caídas.



A su vez, se recuerda que el ingreso de personas a la laguna puede generar confusión en otras vecinas y vecinos, quienes podrían interpretar erróneamente que el lugar se encuentra habilitado para el uso recreativo.

El Estado Municipal continuará desarrollando controles sobre las condiciones de congelamiento y, una vez que se verifique que la superficie reúne los parámetros de seguridad necesarios, informará su habilitación por medio de los canales oficiales. De esta manera, se agradece la colaboración y el compromiso de los y las riograndenses para preservar la seguridad de todas y todos.