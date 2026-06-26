La Intervención: Anuncia la modernización del sistema de monitoreo de seguridad del Puerto de Ushuaia

Tierra del Fuego 25/06/2026.- La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzó en la licitación para renovar completamente el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) del puerto de Ushuaia. Las obras en marcha y las que seguirían para el puerto austral.

La ANPYN avanzó en el proceso licitatorio para la renovación del sistema de monitoreo de seguridad del Puerto de Ushuaia, recibiendo 5 propuestas de empresas especializadas para llevar a cabo la actualización tecnológica más relevante para la seguridad de la terminal.

Según se informó oficialmente, la obra será costeada «íntegramente mediante recursos propios, fruto del ahorro y la gestión eficiente; y de la optimización de los procesos operativos de la terminal, lo cual garantiza la sostenibilidad presupuestaria«.

Te puede interesar Chubut refuerza incentivos y busca consolidarse como hub clave de cruceros en la Patagonia

Desde ANPYN se explicó que el proyecto contempla una solución integral bajo modalidad «llave en mano», que incluye la provisión, instalación y puesta en marcha de cámaras de alta definición, cámaras PTZ de largo alcance, sistemas avanzados de almacenamiento y gestión de video, así como enlaces inalámbricos dedicados y equipamiento de red.

ANPYN confirmó que el próximo eje será el llamado a licitación para la readecuación de la red eléctrica y de provisión de agua

La renovación de todo el sistema permitiría «robustecer integralmente el sistema de seguridad, garantizando la protección tanto para los pasajeros y buques como para los accesos y las áreas operativas de la terminal».

El Plan de Obras para el Puerto de Ushuaia: las que están en marcha y las que siguen

Tras la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia, la ANPYN avanzó con una serie de obras de emergencia y anunció un Plan Integral de obras de infraestructura, tendiente a solucionar el déficit heredado de la gestión anterior.

En ese marco, la renovación del sistema de CCTV busca reemplazar equipamiento con un alto grado de obsolescencia tecnológica por tecnología de última generación.

Se busca un mejor control de todas las áreas operativas y de pasajeros.

Esta iniciativa se ejecuta en paralelo a otras intervenciones críticas, como el recambio del sistema de defensas, anunciado la semana pasada, que implica el retiro de los equipos instalados y la provisión, colocación y calibración de 75 nuevas defensas, cuya licitación se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de ofertas.

ANPYN confirmó que el próximo eje será el llamado a licitación para la readecuación de la red eléctrica y de provisión de agua, «consolidando el compromiso de la gestión con la eficiencia operativa y la seguridad integral de la terminal».

Además, el Plan Integral de Obras contempla otras iniciativas, como la reparación integral de los sitios 1,3 y 5 del muelle principal del Puerto.

Te puede interesar El campo también destacó la adjudicación de la Hidrovía

El gobierno también destacó la baja de costos lograda durante la intervención: «Con el objetivo de fomentar la competitividad, se logró una disminución de costos superior al 10% para quienes operan en la terminal, con un tarifario simple y actualizado. Esta eficiencia se refleja también en la gestión de recursos humanos«.

Y agregó que «actualmente el servicio se garantiza con un equipo de 30 personas, lo que constituye un ajuste de entre el 10% y el 15% en comparación con la planta de personal de la administración anterior, logrando así resultados óptimos con una estructura más ágil, en un contexto donde el Puerto de Ushuaia se prepara para un nuevo incremento en la cantidad de cruceros para la temporada 2026/2027″.

Fuente: dinamicarg.com