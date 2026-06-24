La Escuela Judicial abre las inscripciones para la Diplomatura Fueguina de Derecho Penal y Procesal Penal

La diplomatura comenzará en septiembre de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027, con una carga mínima de 120 horas cátedra. Las clases se dictarán con una frecuencia de un encuentro semanal, los días y horarios establecidos entre las 14:30 y las 17:30 horas.

La cursada se desarrollará en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, con un cuerpo docente integrado por especialistas de reconocida trayectoria en la materia.

La propuesta está dirigida a abogados y estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía, y contempla un arancel único de inscripción destinado exclusivamente a cubrir costos operativos, fijado en 180.000 pesos.

Las inscripciones, con cupos son limitados, podrán realizarse a través del siguiente link: https://goo.su/oxC9B

Para más información, las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico escuelajudicial@justierradelfuego.gov.ar o comunicándose al teléfono 2901-441500, internos 9578, 1644 y 9593.

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