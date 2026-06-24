La concejal Vargas busca fortalecer la seguridad de los trabajadores en obras de construcción

Rio Grande 24/06/2026.- La iniciativa surge a partir de los distintos accidentes registrados en obras de la ciudad y busca fortalecer las herramientas de prevención, control e inspección para proteger la integridad de los trabajadores, vecinos y transeúntes.

El proyecto establece inspecciones periódicas a fin de verificar que toda obra cuente con la documentación obligatoria sobre higiene y seguridad, además de controlar el uso de elementos de protección personal (EPP) y el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en la normativa nacional y local. En esta misma línea, se exigirá que los frentes de las obras cuenten con carteles claros que adviertan a los peatones sobre los peligros del lugar.

Asimismo, contempla la creación de un canal de denuncias ciudadanas para informar situaciones de riesgo, con el compromiso de que el Municipio brinde una respuesta rápida en un plazo máximo de 48 horas, y la posibilidad de paralizar preventivamente los trabajos cuando exista peligro inminente de accidentes o caídas.

Finalmente, el proyecto promueve la capacitación continua de los inspectores municipales mediante convenios específicos con instituciones técnicas y profesionales, además de impulsar campañas periódicas de concientización para la comunidad.

Al respecto, Vargas señaló que “la prevención salva vidas y este proyecto nace de la preocupación que generan los accidentes que hemos visto en distintas obras de la ciudad y busca que el Municipio cuente con herramientas sólidas para actuar de manera preventiva. No se trata solo de controlar, sino de articular con las leyes nacionales, sumar a los colegios profesionales y garantizar reglas claras para proteger tanto a los trabajadores como a los vecinos que circulan diariamente por nuestra ciudad”.