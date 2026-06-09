La concejal Arce declaró de interés el proyecto de hidroponía del Colegio Haspen

Rio Grande 09/06/2026.- En el marco del Día Mundial del Ambiente, la concejal Alejandra Arce del bloque Provincia Grande, hizo entrega de la Declaración de Interés al proyecto educativo «Sembrando Conciencia», desarrollado por la comunidad educativa del Colegio Provincial Haspen. La distinción fue entregada a las autoridades de la institución durante el acto de apertura de la «Muestra Día del Ambiente».

El proyecto «Sembrando Conciencia» es una iniciativa integral que busca fortalecer el vínculo de los estudiantes con el ambiente, a través del conocimiento y cuidado de la flora nativa y la introducción teórico-práctica de la hidroponía como alternativa innovadora de producción sostenible.

Estuvo presente el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande, Facundo Armas.

En este marco, la concejal Arce destacó la propuesta sostenible e innovadora de hidroponía que lleva adelante el colegio, “el proyecto ‘Sembrando Conciencia’ es un claro ejemplo de compromiso y cuidado con el ambiente. Además, de impulsar la producción local con los desafíos climáticos que tenemos en la ciudad. Por eso, debemos acompañar este tipo de trabajos que son valiosos para nuestra comunidad”.



Por otra parte, la edil Arce celebró la apertura de la nueva orientación de formación del establecimiento de Agro y Ambiente. Al respecto, la concejala expresó “es un gran orgullo esta nueva trayectoria pedagógica que empezó a trabajar el colegio, es un compromiso con el futuro de Río Grande. Se van a formar estudiantes que van a pensar y proyectar nuestro entorno ambiental y que van a adquirir conocimientos sobre la producción local de alimentos de manera sustentable y con una mirada local”.

Finalmente, Arce subrayó que “apostar por formaciones pedagógicas propias de nuestra localidad y por iniciativas como ‘Sembrando Conciencia’ es proyectar parte de la Río Grande del presente y de las próximas décadas. Con jóvenes que eligen esta tierra para formarse y trabajar, poniendo en valor nuestros recursos naturales e impulsar una producción sustentable y un compromiso con nuestra comunidad, concluyó Arce”.

Desde la comunidad educativa del Haspen reciben donaciones para seguir impulsando su proyecto productivo y su orientación formativa. En el marco de las mismas, se reciben bienes e insumos:

– Botas de goma

– Guantes resistentes

– Lentes de protección, barbijos

– Botiquín de primeros auxilios

– Guardapolvos de trabajo

– Cajones o bandejas de siembra

– Chapas traslucidas, nylon, media sombra

– Regaderas y mangueras

– Sistema de riego (goteo, asperosos)

– Palas (de punta y ancha), azadas, rastrillos, tijeras de podar

– Serruchos

– Carretillas

– Baldes

– Pinceles y rodillos

– Bolsas de residuos

– Elementos de limpieza

– Termómetros ambientales

– Medidores de PH (suelo/agua)

– Protectores para plantas

– Tutores (estacas)

– Mallas o cercos.

Para realizar donaciones comunicarse a los contactos: 2964 409750 Coordinación de Ciclo Orientador; 2964 489041 Malvina de Montial, directora del Colegio Haspen.