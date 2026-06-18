LA BANDERA NOS UNE: GOBIERNO INVITA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DE CAMINATAS PATRIÓTICAS EN RÍO GRANDE Y TOLHUIN

Rio Grande 18/06/2026.- La Subsecretaría de Personas Mayores Zona Norte y Centro, dependiente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, invita a toda la comunidad a participar de la actividad “La Bandera Nos Une”, una propuesta que busca compartir una jornada de encuentro, identidad y homenaje a nuestros símbolos patrios. La actividad es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad. La jornada se llevará a cabo el próximo 19 de junio con actividades simultáneas en Río Grande y Tolhuin.

En Río Grande, la concentración será a las 9:45 horas en el Centro de Actividades para Personas Mayores “Lazos de Amor” (Don Bosco N.° 894), desde donde partirá una caminata simbólica hacia el Ex Cine Batallón de Infantería de Marina N.° 5 (Thorne 400 – BIM N.° 5), donde a las 10:30 horas se realizará el acto conmemorativo.

Por su parte, en Tolhuin la concentración y salida será a las 11:00 horas desde el Espacio de Personas Mayores (Rupatini 665), desde donde se realizará una caminata hacia la Plaza Malvinas, invitando a vecinos y vecinas a compartir una jornada de encuentro y celebración de nuestra identidad nacional.

Uno de los momentos más significativos de la actividad será el traslado de una extensa Bandera Nacional Argentina, que será portada colectivamente por personas mayores, familias, instituciones y vecinos y vecinas que deseen sumarse a esta propuesta comunitaria.

Quienes participen podrán acercarse con insignias patrias, como banderas argentinas, escarapelas o camisetas celestes y blancas, acompañando estas caminatas que buscan reunir a la comunidad bajo los colores que nos representan.

Durante los recorridos habrá postas de salud para brindar acompañamiento a las personas participantes y se contará con la presencia de personal de Protección Civil, garantizando el desarrollo seguro de la actividad.

Como parte de la jornada, las actividades contarán con presentaciones artísticas y espacios de encuentro, promoviendo la participación comunitaria y la construcción de lazos entre generaciones.

La iniciativa también busca poner en valor el protagonismo de las personas mayores, promoviendo espacios de participación activa, encuentro intergeneracional y construcción de comunidad a través de actividades que fortalecen nuestra identidad y sentido de pertenencia.