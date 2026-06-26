JUNTO A CAME, RÍO GRANDE FORTALECE SU AGENDA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO

Rio Grande 26/06/2026.- El Municipio de Río Grande estuvo presente en este espacio federal de intercambio de experiencias y herramientas que contribuyen al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, impulsado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La participación permitió fortalecer vínculos, generar oportunidades de articulación e incorporar nuevas herramientas orientadas a impulsar la competitividad, la inversión y la generación de empleo genuino en la ciudad.

La ciudad estuvo representada por el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, quien formó parte de las actividades desarrolladas bajo el lema “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”. El encuentro reunió a representantes de gobiernos, universidades, sindicatos, cooperativas y entidades empresariales con el objetivo de impulsar la articulación entre los distintos actores vinculados al desarrollo económico.

La apertura estuvo encabezada por el presidente de CAME, Ricardo Diab; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. Asimismo, participaron referentes de cámaras empresariales de distintos puntos del país, entre ellos Claudia Fernández, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia e integrante de la conducción nacional de CAME y Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia.

Durante la jornada se desarrollaron paneles y mesas de trabajo centradas en temáticas clave para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, tales como innovación, productividad, empleo, financiamiento, sustentabilidad, modernización laboral e impositiva y desarrollo del consumo.

Al respecto, Gonzalo Ferro destacó la importancia de estos espacios de articulación para generar nuevas oportunidades de crecimiento para Río Grande. “Estamos convencidos de que el Estado debe cumplir un rol activo como facilitador y promotor de la actividad económica, generando condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y crear empleo”, sostuvo.

Asimismo, señaló que “frente a un contexto económico complejo, es fundamental construir nuevas herramientas de cooperación e innovación que permitan potenciar nuestras capacidades locales”. En ese sentido, remarcó que “el capital humano, la capacidad industrial y de agregado de valor que posee nuestra ciudad y el acompañamiento permanente del Municipio constituyen fortalezas fundamentales para impulsar la recuperación y el desarrollo económico”.

Finalmente, Ferro destacó que la participación junto a representantes de las cámaras de comercio de Ushuaia y Río Grande permitió fortalecer vínculos institucionales y avanzar en la búsqueda de iniciativas que contribuyan a ampliar las oportunidades para las PyMEs fueguinas.

La presencia de Río Grande en este encuentro reafirma el compromiso del Municipio con el fortalecimiento del entramado productivo local, la generación de empleo y la construcción de una agenda de desarrollo basada en la articulación entre el Estado y el sector privado.