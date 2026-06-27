JUGAR, DESCUBRIR Y APRENDER: UNA PROPUESTA PARA LAS INFANCIAS RIOGRANDENSES

Rio Grande 27/06/2026.- «Espacio de Infancias» está destinado a niñas y niños de entre 6 y 12 años y se desarrolla en tres puntos de la ciudad, combinando actividades educativas, recreativas, culturales y de acompañamiento escolar.

El Municipio de Río Grande convoca a las familias a sumarse a los Espacios de Infancias: una propuesta integral pensada para acompañar el desarrollo de niñas y niños de 6 a 12 años a través de actividades que promueven el aprendizaje, la creatividad, el juego y la socialización.

Los Espacios funcionan en la Biblioteca Popular “El Muelle”, ubicada en Yourka 324, el Centro Integral de la Mujer —ubicado en Prefectura Naval Argentina 730— y Tierra de Teatro, en Schweitzer 1335, ofreciendo distintas alternativas para que las infancias aprendan nuevos saberes, fortalezcan sus trayectorias educativas y disfruten de propuestas recreativas en entornos seguros y estimulantes.

La propuesta incluye actividades como el Club de Juegos – Matemáticas en Acción, el Club de Ciencias para la experimentación guiada, el Club de Lectura orientado a la producción escrita y la narración, el espacio de Desarrollo Emocional “Sentir, Jugar y Crecer” para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, y el taller de Desarrollo Corporal “Energía en Movimiento”, enfocado en el juego motor y la actividad física.

Asimismo, las y los participantes pueden sumarse a propuestas de expresión artística como coro, amigurumis y arte en papel, favoreciendo el desarrollo de la creatividad y la expresión personal.

Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/educacionyformacion.

Por medio de esta iniciativa, el Municipio continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas a las infancias, generando espacios de encuentro, aprendizaje y desarrollo integral que contribuyen al bienestar y crecimiento de las niñas y niños de la ciudad, garantizando el acceso a entornos de cuidado, juego y aprendizaje en ámbitos seguros y de calidad.