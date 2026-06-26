Jonatan Bogado: “El Gobierno liquida el FAMP: maniobras para desmantelar la matriz productiva fueguina”

Rio Grande 26/06/2026.- En diálogo con este medio, el concejal de Río Grande por el Partido Provincia Grande, Jonathan Bogado, analizó la reciente resolución nacional que modifica la readecuación de proyectos industriales en Tierra del Fuego y advirtió que se trata de un paso más hacia la liquidación del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP).

“Claramente las maniobras que están realizando desde el gobierno nacional tienden a establecer nuevos parámetros para que las empresas, que ya no aportan más dinero al FAMP, puedan utilizar lo que queda del fondo, achicando plazos de ejecución. Esto demuestra que no tienen intenciones de que continúe”, sostuvo Bogado.

El concejal señaló que los recursos remanentes serían direccionados hacia empresas con cercanía política, mencionando a Mirgor y Newsan como los dos grandes grupos económicos que aún permanecen en la provincia, aunque con inversiones crecientes en Buenos Aires. “Nos colocan en una situación de desventaja absoluta frente al mundo. Tierra del Fuego tenía protecciones, hoy por decisión de Milei no las tiene”, remarcó.

Bogado recordó que el FAMP había sido concebido como herramienta para diversificar la matriz productiva, pero la falta de continuidad lo convierte en un proyecto truncado. “Sin seguridad jurídica ni políticas públicas sostenidas, difícilmente las empresas quieran generar nuevas actividades”, advirtió.

El concejal también denunció un “operativo vaciamiento” que incluye la pérdida de ventajas comparativas, como el decreto 252 que eliminó beneficios en la importación de insumos, la falta de aumentos salariales y problemas de conectividad. “Todo está armado para que esto en breve sea una isla fantasma”, expresó.

En ese marco, Bogado defendió la necesidad de avanzar en acuerdos público-privados como los que impulsa el intendente Martín Pérez en Río Grande, orientados a fortalecer la producción local y reducir la dependencia del contexto nacional. “Hay que trabajar en la autonomía provincial, aunque sea un camino difícil y lleno de impedimentos artificiales creados por este gobierno nacional”, afirmó.

El concejal fue categórico al señalar que existe una política deliberada de ataque contra Tierra del Fuego: “No es casualidad. El gobierno nacional está atentando contra nuestro desarrollo. Los riograndenses somos los primeros afectados porque el sector industrial era el motor de nuestra economía”.

Finalmente, Bogado llamó a la comunidad a reflexionar sobre los datos históricos y votar con racionalidad: “No podemos votar en contra de nuestros propios intereses. Si seguimos de esta manera, para muchos la situación será cada vez peor, para muy pocos mejor, y para el resto apenas supervivencia”.

La entrevista concluyó con un mensaje de resistencia: “Los que estamos arraigados en esta tierra no nos vamos a ir. Vamos a seguir dando la pelea porque somos fueguinos y porque tenemos un rol estratégico para los intereses nacionales y los recursos del presente y futuro de Argentina”.

Fuente; Resumen Económico, Radio Provincia