“Informe del Balance Cambiario” con datos actualizados al mes de mayo 2026. Inversión Extranjera Directa en Rojo.

Argentina 30/’06/2026.- A continuación las principales conclusiones: La cuenta corriente cambiaria registró un saldo positivo de USD 1.877 millones (segundo mes consecutivo a favor). Exceptuando los meses de liquidación excepcional por bajas temporales de retenciones en 2025 (junio, julio y septiembre), no se veía un saldo positivo genuino desde mayo de 2024.

* Balanza de bienes: saldo positivo de USD 4.322 millones (+139% i.a.), impulsado por suba de exportaciones (+17% i.a.) y caída de importaciones (-19% i.a.). El complejo Oleaginoso y Cerealero aportó el 67% del superávit (USD 2.892 millones, pese a caer 8% i.a.). El sector petrolero aportó USD 1.599 millones (+141% i.a. en su saldo neto), impulsado en el bimestre por el conflicto en Irán.

* Balanza Turística: mayo cerró con un déficit de USD 855 millones (considerando viajes y consumos con tarjeta). En los primeros 5 meses de 2026 ya acumula un rojo de USD -4.131 millones.

* Utilidades y Dividendos: las empresas demandaron USD 484 millones netos en mayo. En lo que va del año ya se giraron USD 1.841 millones por este concepto.

* El flujo positivo de la cuenta financiera se explicó por endeudamiento privado (USD 2.201 millones), el desembolso del FMI (USD 1.043 millones) y desarme de posición de los bancos.

* Formación de Activos Externos: la demanda de dólares para atesoramiento fue de USD 1.886 millones en mayo. En los primeros 5 meses de 2026 ya se fueron USD 10.893 millones, absorbiendo casi todo el financiamiento externo del año.

* Deuda – Formación de Activos Externos: desde diciembre 2023, el endeudamiento neto total aumentó USD 42.595 millones (público y privado), una cifra casi idéntica a la fuga de divisas (FAE) del mismo período (USD 40.591 millones), mostrando el carácter estructural del proceso.

* Personas Humanas explican casi toda la FAE: en mayo, 1,4 millones de individuos compraron de forma bruta USD 2.677 millones (neto USD 2.212 millones).

* Inversión Extranjera Directa en Rojo: en mayo la inversión extranjera neta fue negativa en USD -798 millones (traccionada por la salida de USD -883 millones del sector petrolero), borrando la mejora del primer cuatrimestre.