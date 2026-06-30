HISTÓRICA CONECTIVIDAD INVERNAL: USHUAIA RECIBIRÁ 9 VUELOS SEMANALES DIRECTOS DESDE BRASIL A PARTIR DEL 1 DE JULIO

Tierra del Fuego 30/06/2026.- El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) confirmó la consolidación de la conectividad internacional directa con vuelos desde San Pablo, Brasil a Ushuaia para la temporada de invierno de este año. A partir del próximo 1 de julio, el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas recibirá 9 vuelos semanales operados por tres de las principales compañías aéreas de la región.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, destacó la trascendencia de este logro logístico y comercial para la provincia: «Logramos romper la barrera de los vuelos internacionales con un flujo directo de esta magnitud, algo que nunca antes habíamos tenido para la temporada invernal. El mercado brasileño es estratégico para el destino y esperamos recibir cada año más visitantes gracias a esta conectividad directa”.

De esta manera, la frecuencia de vuelos directos programada para esta temporada es de 4 vuelos semanales de LATAM; 3 vuelos semanales de GOL Linhas Aéreas y 2 vuelos semanales de Aerolíneas Argentinas.

En este sentido, Querciali adelantó que “las proyecciones ya marcan una ocupación que, en algunos casos, supera el 80% de las plazas disponibles antes del inicio formal de los vuelos. Las compañías aéreas nos informan un nivel de reservas muy alto, lo que nos da la tranquilidad de que el destino Fin del Mundo sigue siendo elegido por el turismo receptivo internacional por nuestros servicios de calidad y los atractivos único para disfrutar en familia y con amigos”.