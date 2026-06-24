Hidrógeno verde en Tierra del Fuego: dos décadas de anuncios y postergaciones

Los anuncios actuales
- CWP Global: la empresa serbia comprometió una inversión de USD 350 millones para desarrollar parques eólicos, plantas de desalinización y producción de amoníaco. Se prevé ocupar entre 1500 y 3000 km² en Tierra del Fuego y Santa Cruz, con capacidad de generación de 8,5 GW por grupo.
- TotalEnergies: el megaproyecto H2 Magallanes, valuado en USD 16.000 millones, fue suspendido hasta 2027 por observaciones ambientales y la necesidad de estudios adicionales,comprende la construcción de un parque eólico de 5 gigavatios (GW) de capacidad instalada, que alimentará una red de siete centros de electrólisis para la producción de hidrógeno verde. Se instalará en la Región de Magallanes, Chile, en la comuna de San Gregorio.
- Diversificación de la matriz energética provincial, hoy dependiente de hidrocarburos.
- Posicionamiento de Argentina como referente regional en hidrógeno verde.
- Atracción de inversiones extranjeras y generación de empleo especializado.
Obstáculos persistentes
- Falta de seguridad jurídica y normativa nacional débil, que desalientan a los inversores.
- Volatilidad macroeconómica, que complica la planificación de proyectos a largo plazo.
- Antecedentes de proyectos inconclusos: desde los parques eólicos anunciados en los 2000 hasta los estudios sobre energía mareomotriz en el Canal Beagle, que nunca pasaron de la etapa experimental.
Recuadro histórico: Energías limpias en Tierra del Fuego
2000 – 2005: Parques eólicos anunciados Se presentaron proyectos para instalar aerogeneradores en Río Grande y Tolhuin. Los estudios preliminares se realizaron, pero nunca se concretó la infraestructura.
2006 – 2010: Energía mareomotriz en el Canal Beagle Investigadores de la UTN y del CONICET impulsaron estudios sobre el aprovechamiento de las mareas. El potencial era alto, pero los costos tecnológicos y la falta de financiamiento frenaron la iniciativa.
2011 – 2015: Planes de diversificación energética El gobierno provincial incluyó la eólica y la mareomotriz en su agenda de desarrollo. Sin embargo, la prioridad siguió siendo el régimen de promoción industrial y la explotación de hidrocarburos.
2016 – 2020: Nuevos intentos de parques eólicos Se retomaron conversaciones con empresas extranjeras, pero la crisis macroeconómica y la falta de seguridad jurídica desalentaron las inversiones.
2021 – 2025: Hidrógeno verde en la agenda nacional El gobierno nacional anunció la Ley de Promoción del Hidrógeno Verde. Tierra del Fuego fue señalada como polo estratégico, pero los proyectos quedaron en etapa de planificación.
Conclusión
El hidrógeno verde aparece como una apuesta estratégica para Tierra del Fuego, pero los antecedentes muestran que la provincia lleva más de dos décadas de anuncios que no se concretan. La experiencia con la eólica y la mareomotriz es un recordatorio de que, sin reglas claras y voluntad política sostenida, los proyectos pueden quedar en el papel.
Hoy, el desafío es transformar los convenios en obras reales y evitar que el hidrógeno verde se convierta en otro capítulo de promesas incumplidas en la historia energética fueguina.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar