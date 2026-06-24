Hidrógeno verde en Tierra del Fuego: dos décadas de anuncios y postergaciones

Recuadro histórico: Energías limpias en Tierra del Fuego

2000 – 2005: Parques eólicos anunciados Se presentaron proyectos para instalar aerogeneradores en Río Grande y Tolhuin. Los estudios preliminares se realizaron, pero nunca se concretó la infraestructura.

2006 – 2010: Energía mareomotriz en el Canal Beagle Investigadores de la UTN y del CONICET impulsaron estudios sobre el aprovechamiento de las mareas. El potencial era alto, pero los costos tecnológicos y la falta de financiamiento frenaron la iniciativa.

2011 – 2015: Planes de diversificación energética El gobierno provincial incluyó la eólica y la mareomotriz en su agenda de desarrollo. Sin embargo, la prioridad siguió siendo el régimen de promoción industrial y la explotación de hidrocarburos.

2016 – 2020: Nuevos intentos de parques eólicos Se retomaron conversaciones con empresas extranjeras, pero la crisis macroeconómica y la falta de seguridad jurídica desalentaron las inversiones.

2021 – 2025: Hidrógeno verde en la agenda nacional El gobierno nacional anunció la Ley de Promoción del Hidrógeno Verde. Tierra del Fuego fue señalada como polo estratégico, pero los proyectos quedaron en etapa de planificación.