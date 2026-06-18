Guadalupe Zamora: «Defender nuestros recursos es defender el empleo fueguino»

Rio Grande 18/06/2026.- La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora participó del acto en conmemoración del Día del Petróleo y Gas Fueguino organizado por Ex ypefianos de la Agrupación TF-1.

Se trató del 77° aniversario del descubrimiento del pozo TF-1, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia productiva de la provincia y dio inicio al desarrollo hidrocarburífero en el extremo sur del país.

Los referentes ypefianos Carlos Mansilla, Erasmo Villarroel destacaron el importante papel que desempeñó la empresa estatal YPF para promover el empleo, el desarrollo y la explotación de los recursos fueguinos.

Zamora, por su parte, reconoció la importancia que tuvieron los Ypefianos “en tiempos dónde el clima y las condiciones de la provincia eran muy diferentes y más exigentes. Recordó que se trató de “un gran esfuerzo de la empresa YPF para comenzar a desarrollar sus actividades en la provincia”.

En virtud de esto remarcó el notorio contraste con la situación actual en la que la empresa estatal YPF “dejó de operar en la provincia para concentrar su producción en Vaca Muerta”, entendiendo que esta situación “obliga a Tierra del Fuego a invertir y explotar nuestros recursos naturales y en ese contexto vemos con mucha preocupación la pérdida de puestos de trabajo y la paralización de la actividad pretrolera”.

La presidenta del Concejo Deliberante consideró que necesario que la administración provincial “avance con los procesos de inversión en materia de hidrocarburos porque el petróleo y los petroleros son parte fundamental de la economía y el desarrollo fueguino y el arraigo de familias que llegaron con la esperanza de cumplir sus sueños en este extremo de nuestro país”.